Ufo, “5% avvistamenti è inspiegabile”/ L’esperto: “Intelligenza aliena? Possibile”

Angelo Carannante, presidente del Centro Ufologico Mediterraneo, è stato ospite ieri sera in collegamento con il programma di Rete 4, Zona Bianca, per parlare degli ultimi avvistamenti di ufo in Italia: “Questa vicenda avrebbe bisogno di molti riscontri in effetti. Non è che non ci credo, tengo solo a precisare. Al contrario di quanto si pensi siamo persone con i piedi per terra”. E ancora: “Quando si parla di ufo bisogna andarci molto piano, in quanto non tutto ciò che vola è inspiegabile. Teniamo presente che il 95% degli avvistamenti, secondo una casistica consolidata è spiegabile, solo il 5% resta inspiegato e inspiegabile. Il fatto che dietro vi possa essere un’intelligenza aliena è una possibilità. Del resto abbiamo visto che molti militari americani hanno testimoniato e sono emersi anche dei video. Hanno una tecnologia che è al di fuori della nostra portata, assolutamente”.

Roberto Poletti, noto giornalista e opinionista Mediaset, non sembra però convinto, e presente in studio a Zona Bianca sottolinea: “Noi italiani siamo fenomenali, per non restare con le mani in mano ci inventiamo le professioni più strane, è bellissimo, anche a conto di queste corbellerie ci creiamo delle professioni”.

ANGELO CARANNANTE E AURORA MARCHESANI: “OGGI SI PARLA DI UFO IN MANIERA DIVERSA”

Angelo Carannante non ci sta: “Scusi Poletti lei lo conosce il fenomeno ufo o non lo conosce? Lei l’ha mai studiato? Si sbaglia pensando alla tecnologia attuale, ci possono essere civiltà che sono decine di migliaia di anni avanti alla nostra, e poi ci sono documenti americani che citano tecnologie che non sono spiegabili… ma che dice?”. Al che Roberto Poletti ha replicato: “Devo averla punta… io non stavo parlando di lei”.

Poi la discussione si è comunque interrotta e la situazione è tornata alla normalità. In studio anche Aurora Marchesani, indagatrice di misteri, che ha aggiunto: “Non ho avuto esperienze dirette con alieni ma ho avuto un avvistamento particolare tanti anni fa in un cielo ligure. Era a Chiavari, in pieno giorno, io ho visto un pallone chiaro nel cielo che non poteva essere un pallone sonda, era del 2013, ce l’avevo sopra la testa ed era vicino a me, magari qualcuno mi stava controllando. Mi fa piacere che dopo tanti anni siamo qui a dibattere in maniera differente della questione. La notizia è stata diffusa da canali ufficiali quindi non penso che la Casa Bianca abbia voglia di parlare di alieni. Penso sia un passo in avanti”.

