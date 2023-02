Avvistamenti Ufo, Bonnybridge chiede indagine governativa/ 300 segnalazioni all’anno

Bonnybridge, oltre 300 avvistamenti alieni all’anno

Bonnybridge, città scozzese, chiede al governo di indagare sulle tante segnalazioni di ufo e avvistamenti alieni che l’hanno portata ad essere definita “hotspot ufo” della Gran Bretagna. Come spiega il Daily Star, oltre 6000 persone, infatti, affermano di aver avuto incontri ravvicinati. Ogni anno vengono segnalati oltre 300 avvistamenti di navicelle misteriose nei cieli sopra Bonnybridge, vicino a Stirling, tanto che adesso anche la politica vuole vederci chiaro. I report parlano di cerchi nel grano, strani oggetti nel cielo e persino rapimenti alieni: negli ultimi vent’anni, la città scozzese ne ha viste davvero di ogni.

Influenza aviaria, vaccini per uccelli?/ Esperti: "Virus potrebbe passare all'uomo"

Ora il consigliere locale Billy Buchanan chiede un’indagine governativa. Il politico ha affermato: “Ancora non sappiamo cosa potrebbe essere. È un qualcosa militare? Non lo sappiamo. Ma pretendiamo di saperlo”. Buchnan ha spiegato ad un canale YouTube che i cosiddetti esperti di Ufo di tutto il mondo hanno visitato la città per indagare. Nessuno però è riuscito a spiegare l’elevato numero di avvistamenti del Triangolo di Falkirk, iniziato nel 1992, quando un automobilista riferì di aver visto un velivolo che sorvolava sulla strada.

Angela Celentano non è la ragazza segnalata in Sud America/ “Dna non corrisponde”

Buchanan chiede un’indagine al governo

Solo pochi giorni fa, il consigliere Billy Buchanan è apparso nella breve intervista documentaria “The Bonnybridge Files: The Town With The Most UFO Sightings In The World” sul canale You Tube di Jordi Busquet. Nel documentario, si parla di Bonnybridge come una piccola cittadina scozzese situata proprio nel mezzo del cosiddetto Triangolo di Falkirk, una delle zone con il maggior numero di avvistamenti ufo al mondo. Buchanan, nel documentario, afferma di pensare di aver incontrato un vero alieno.

William Buchanan crede dunque ai suoi concittadini e alle tante segnalazioni partite nel 1992, quando un motociclista riferì di aver visto un ufo sulla strada. Il consigliere ha chiesto ai governi di Scozia e Inghilterra di avviare un’indagine. Così, il politico locale ha scritto a ogni presidente del Consiglio chiedendo indagini rigorose su quanto sta accadendo nella zona. Lo stesso Buchanan avrebbe incontrato un alieno, come raccontato nel corso del documentario.

Progetto Arca, com'è l'inferno dei profughi Ucraina/ Poletti: “testimonianze di orrore”













© RIPRODUZIONE RISERVATA