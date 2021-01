UFO NELL’AREA 51?/ Spunta un misterioso oggetto triangolare nell’hangar

Nelle foto scattate da un pilota che sorvolava l’hangar della famosa area militare 51 si intravede un misterioso oggetto triangolare che torna ad alimentare i sospetti su possibili avvistamenti UFO. Le foto sono state scattate il giorno di Natale dal pilota privato Gabe Zeifman, mentre con il suo aereo Cessna 150 stava sorvolando il Test and Training Range (NTTR), ossia il complesso militare per l’addestramento dei piloti della Difesa al cui interno è ubicata l’Area 51. Più di mille le bellissime e suggestive immagini catturate, alcune delle quali permettono di intravedere una strana forma all’interno dell’hangar.

L’oggetto non è stato ben identificato, l’unica cosa certa è che le sue dimensioni sono notevoli. Il sospetto che è subito circolato sul web è che possa essere una navicella spaziale schiantatasi sulla terra. Il pilota ha anche documentato la rotta da lui seguita pre raggiungere la zona militare nel deserto durante la spedizione improvvisata lo scorso 25 dicembre. Il video, della durata di più di 2 ore e mezza, è stato caricato su youtube dove ha già raccolto quasi 30 mila visualizzazioni.

AREA 51, TORNANO GLI AVVISTAMENTI SOSPETTI

Le fantastiche foto scattate da Gabe Zeifman nella sua spedizione aerea tornano ad alimentare i sospetti sulla misteriosa Area 51. Tutto ciò che accade nella base militare è classificato come top secret. Avvicinarsi è impossibile (ci aveva provato anche il rapper Fabio Rovazzi insieme alla sua fidanzata, e poco ci è mancato che non rimediasse una scarica di pallottole), così come carpire informazioni su quanto accade all’interno. Questa segretezza è responsabile delle numerose teorie cospirazioniste circolate negli anni attorno alla struttura militare. L’ipotesi più frequentata è che al suo interno vengano conservati i corpi di alcuni extraterrestri caduti accidentalmente sulla terra, assieme ai resti della navicella su cui usata al momento del naufragio. C’è chi scuote la testa scettico, ma c’è anche chi ci crede e si dà da fare per trovare prove che avvalorino la tesi degli Ufo. Uno di questi è stato Zeifman, che nelle scorse ore è tornato a riaccendere la fantasia di chi spera in un alto mondo oltre la nostra atmosfera.



