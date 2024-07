Ugo e Jacqueline Gardiner: chi sono i genitori di Jasmine Paolini/ Conosciuti grazie ad un bar

Ugo e Jacqueline Gardiner: chi sono i genitori di Jasmine Paolini

Bella, spontanea, genuina e cresciuta con la passione per il tennis che i genitori hanno alimentato supportandola in tutte le sue scelte. I genitori di Jasmine Paolini si chiamano Ugo e Jacqueline Gardiner e hanno sempre seguito la figlia che oggi sta raccogliendo i frutti di tanti sacrifici e anni di allenamento. Il padre di Jasmine, Ugo, è di Lucca mentre la madre, Jacqueline Gardiner è «per metà polacca e per metà ghanese. Per la precisione, mia nonna è polacca e mio nonno del Ghana», ha detto la tennista. Jasmine è così cresciuta a Bagni di Lucca dove è avvenuto il primo incontro tra i suoi genitori.

Il padre, infatti, gestiva un bar dove conobbe la madre di Jasmine che aveva lasciato la Polonia dopo le scuole per trasferirsi in Italia e lavorare come cameriera innamorandosi, poi, dell’uomo con cui ha formato una famiglia.

Genitori Jasmine Paolini: le parole di papà Ugo

Jasmine Paolini ha sempre potuto contare sul sostegno dei genitori e, in un’intervista rilasciata a Il Tirreno, ha parlato della carriera sportiva della figlia: “Nel cuore di Jasmine i ricordi dei suoi inizi, con i maestri Marco Picchi e Ivano Pieri, occupano un posto speciale” – dice papà Ugo.

“A differenza di tanti bambine che, magari, hanno provato più sport prima di sceglierne uno definitivo, Jasmine si è subito innamorata della racchetta. Ricordo bene la sorpresa di avversarie e addetti ai lavori nel notare una ragazza, nata tennisticamente in un piccolo circolo, superare rivali con un’altra preparazione alle spalle: non sapevano nemmeno dove fosse Bagni di Lucca”, conclude papà Ugo.











