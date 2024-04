Ugo Pagliai e Luciano Virgilio, compagno ed ex marito Paola Gassman/ “Il dolore mi sovrasta”

Ugo Pagliai e Luciano Virgilio, gli amori di Paola Gassman

Ugo Pagliai e Luciano Virgilio sono stati i due amori di Paola Gassman, vissuti in anni diversi e che, in modo diverso, hanno segnato la vita dell’attrice scomparsa a 78 anni dopo aver lottato contro la malattia. Luciano Virgilio è stato il marito di Paola Gassman, arrivato nella sua vita quando era giovanissima. Un matrimonio coronato dalla nascita della figlia Simona ma che è finito pochi mesi dopo. I due, avendo una figlia in comune, hanno mantenuto un rapporto civile, ma il grande amore dell’attrice è sicuramente stato Ugo Pagliai. I due, dopo aver bevuto insieme un caffè, non si sono più lasciati.

55 anni di vita insieme per Ugo Pagliai e Paola Gassman che non si sono mai sposati, forse per paura di perdere l’equilibrio raggiunto con una quotidianità costante divisa sia nella vita privata che nel lavoro. Senza il matrimonio, i due hanno coronato il loro amore con la nascita del figlio Tommaso.

Le parole di Ugo Pagliai dopo la morte di Paola Gassman

Grande dolore per Ugo Pagliai che ha detto addio a Paola Gassman, la donna con cui ha diviso 55 anni di vista insieme. “Per me è difficile, in questo momento, parlare a mente lucida. Ci legava non solo uno sconfinato amore, un forte calore, ma soprattutto una sconfinata stima reciproca”, le parole rilasciate da Pagliai in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della sera.

Per quanto riguarda la malattia, Pagliai ha aggiunto: “Inizialmente abbiamo fatto dei controlli, perché aveva dei sintomi sospetti, che però superava. Paola rifiutava di svolgere altri accertamenti, i medici, le medicine. Credo che avesse ben presente la sorte della madre Nora Ricci, che è morta di tumore e lei ne aveva sofferto molto”.











