Paola Gassman è morta/ La figlia dell’attore Vittorio aveva 78 anni: “Malata da tempo”

È MORTA PAOLA GASSMAN, FIGLIA DI VITTORIO: LASCIA I FIGLI SIMONA E TOMMASO

Nella tarda nottata tra il 9 e il 10 aprile l’attore Ugo Pagliai ha dato l’annuncio che la sua compagna di una vita è morta: la collega Paola Gassman, figlia del noto Vittorio e tra le più affermate attrici teatrali del panorama italiano. Poche le indiscrezioni sulle cause del decesso, avvenuto all’età di 78 anni, che, riferisce sempre il compagno Pagliai, sarebbe legato ad una malattia di cui soffriva ormai da parecchio tempo, mentre lascia, oltre al compagno, anche due figli Simona e Tommaso.

C'eravamo tanto amati, Rete 4/ Il capolavoro di Scola dedicato a De Sica, oggi, sabato 6 gennaio 2024

Nata nel 1945, Paola Gassman è cresciuta tra le braccia del padre Vittorio Gassman e della madre Nora Ricci, mentre per Vittoria, Alessandro e Jacopo ha sempre rappresentato (almeno dal punto di vista legale) una sorellastra. Non è chiaro cosa abbia studiato nei primi anni di vita, ma è certo che per anni ha frequentato l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, teatro del primo incontro tra i suoi genitori e nella quale (come un segno del destino) conobbe il marito Luciano Virgilio. Come detto Paola Gassman ha avuto due figli da due uomini diversi: dopo il matrimonio con il collega attore Virgilio, Paola Gassman ebbe la prima figlia, Simona, ma per ragioni mai chiarite la relazione finì e iniziò a frequentare il compagno Ugo Pagliai, dal quale ebbe alcuni anni dopo il secondo figlio, Tommaso.

C'eravamo tanto amati, Rete 4/ Il capolavoro di Scola dedicato a De Sica, oggi, sabato 6 gennaio 2024

LA CARRIERA DI PAOLA GASSMAN

La carriera della figlia di Vittorio, Paola Gassman, a differenza di quella dei suoi fratellastri e sorellastre, si è concentrata molto più sul teatro che sul piccolo o grande schermo, nei quali comunque è comparsa in diverse occasioni. La prima esperienza teatrale fu per il Teatro Libero con lo spettacolo Orlando furioso, diretto da Luca Ronconi, con il quale è diventata famosa a livello nazionale e (soprattutto) internazionale, per poi entrare nella compagnia Brignone-Pagliai dove firmò numerosi spettacoli di successo. In alcune occasione Paola ebbe modo di collaborare anche con suo padre, Vittorio Gassman, per spettacoli come Cesare o nessuno, Fa male il teatro e Bugie sincere; mentre la sua ultimissima esperienza è una comparsata (nel ruolo di se stessa) nel film Un marziano di nome Ennio diretto da Davide Cavuti ed uscito nel 2021.











© RIPRODUZIONE RISERVATA