Ugo Tognazzi, causa morte e malattia/ Emorragia cerebrale e depressione: “Temeva di aver sbagliato tutto”

Quali sono state le cause della morte di Ugo Tognazzi e qual era la sua malattia? L’attore ucciso da un’emorragia cerebrale

Ugo Tognazzi, uno dei più grandi attori italiani di tutti i tempi, è morto il 27 ottobre 1990 all’età di 68 anni dopo una carriera fatta di grandi successi e una vita privata molto ricca e movimentata. La causa ufficiale della morte di Ugo Tognazzi è stata un’emorragia cerebrale: l’attore fu ricoverato presso la clinica Villa Nomentana di Roma, per poi spegnersi nel sonno alcune ore dopo. Questa improvvisa e tragica fine ha sconvolto i suoi fan e l’intero mondo dello spettacolo, che ancora oggi lo ricorda con rimpianto e affetto.

Se parliamo di malattia, negli ultimi anni della sua vita, Ugo Tognazzi aveva sofferto di depressione. Questa condizione psicologica, spesso sottovalutata, ha influenzato in modo significativo i suoi ultimi anni. È stato suo figlio Ricky Tognazzi, in un’intervista al Corriere della Sera, a spiegare che suo padre “Temeva di morire, non aveva voglia di fare niente, pensava di avere sbagliato qualunque cosa, non provava nemmeno fame”

Ugo Tognazzi e la depressione: una malattia che lo aveva indebolito

In quel triste periodo della sua vita, Ugo Tognazzi si convinse si aver commesso molti errori e di non essere più voluto dalla televisione. “Aveva smesso di essere la solita persona, energica, iperattivo, che leggeva i giornali e le sceneggiature la mattina presto e dava indicazioni sui carciofi da scegliere. Si era messo in testa che il mondo del cinema gli aveva voltato le spalle.” ha proseguito Ricky.

La depressione di Ugo Tognazzi, unita alla stanchezza accumulata da una lunga e intensa carriera, ha probabilmente contribuito a indebolire il suo organismo e a renderlo più vulnerabile anche alla malattia. La sua morte non ha però cancellato i suoi successi, un’eredità che continua a vivere attraverso i suoi film, ancora oggi molto amati e apprezzati dal pubblico. La sua figura rimane, dunque, un punto di riferimento per le nuove generazioni di attori e per tutti coloro che amano il cinema italiano.

