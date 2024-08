Uk, un bibliotecario su due costretto a rimuovere i libri lgbt+ dai propri scaffali?

Più di un bibliotecario su due, secondo un’indagine esclusiva condotta da The Independent, sarebbe stato costretto a rimuovere dagli scaffali una serie di libri LGBT+ per via di alcuni reclami da parte di genitori. Dunque, c’è il rischio concreto che i testi LGBT+ siano esclusi dalle scuole britanniche. Stando a quanto rivelato dal noto magazine britannico, sarebbero davvero tanto i titoli banditi dagli istituti scolastici e tra questi figurerebbero This Book Is Gay di Juno Dawson, un libro che narra le vicende di un giovane che scopre la propria identità sessuale; Julián is a Mermaid scritto da Jessica Love, un libro ricco di illustrazioni che racconta la storia di un ragazzo che sogna di diventare una sirena.

E, ancora, il libro dell’alfabeto ABC Pride, realizzato da Louie Stowell, Elly Barnes e Amy Phelps, che accompagna i giovani lettori all’alfabeto mentre scoprono la comunità LGBT+. Secondo quanto avrebbe dichiarato un portavoce del gruppo per i diritti LGBT+, ai bambini non dovrebbe essere precluso alcun testo sull’argomento.

Libri LGBTQ+ banditi dalle scuole in Uk, la presa di posizione di un portavoce della comunità arcobaleno

“Impedire ai giovani LGBTQ+ di vedersi rappresentati nelle risorse e nei libri inclusivi a scuola può spesso farli sentire in imbarazzo e fargli sentire il bisogno di nascondere chi sono”, le parole del portavoce riportate dal quotidiano online The Independent. Una presa di posizione netta e chiara, che sembra voler suggerire che i giovani studenti, anche in giovanissima età, abbiano diritto a farsi un’idea più completa sul proprio orientamento sessuale.

Eppure, al momento, sembra prevalere la presa di posizione da parte dei genitori che con la loro protesta avrebbero raggiunto il loro obiettivo. Molti bibliotecari, infatti, avrebbero confidato di aver subito una forma di “censura” per quanto riguarda determinati testi.

