Ulisse, il piacere della scoperta/ Anticipazioni 5 maggio: le tracce degli Etruschi

Ulisse, il piacere della scoperta: anticipazioni puntata 5 maggio

Mercoledì 5 maggio, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con la storia in compagnia di Alberto Angela che, con la terza puntata della nuova stagione di Ulisse, il piacere della scoperta, condurrà i telespettatori alla scoperta del mondo degli Etruschi raccontato dai Greci e dai Romani e le cui tracce sono ancora visibili in diverse zone d’Italia. Quello di Alberto Angela sarà un viaggio che si svilupperà tra il Lazio, l’Emilia Romagna e la Campania. La cultura etrusca si è sviluppata dall’Adriatico al Tirreno e, ancora oggi, sono tante le testimonianze del passaggio di quella civiltà in Italia.

Alberto Angela, insieme ad alcuni esperti che lo accompagneranno in un viaggio affascinante nel corso del quale verranno svelati usi e costumi del popolo etrusco, racconterà i segreti di una civiltà affascinante che ha avuto un ruolo fondamentale per i progressi della civiltà italica.

Ulisse, alla scoperta dei luoghi degli Etruschi

Il viaggio della terza puntata di Ulisse, alla scoperta del piacere, comincerà dall’area archeologica di Vulci, nella Maremma Laziale. Grazie ad un elicottero del Raggruppamento Aeromobili dell’Arma che collabora con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, i telespettatori di Raiuno avranno così la possibilità di scoprire la bellezza di uno degli insediamenti più importanti della civiltà etrusca. Il viaggio, poi, continuerà con la scoperta della necropoli di Tarquinia e di Cerveteri. Si arriverà, così, al Castello di Santa Severa. Alberto Angela, in particolare, si soffermerà su uno dei porti più importanti dell’Etruria, Pyrgi. La parte finale della puntata sarà dedicata ai tesori del Museo Nazionale Archeologico di Tarquinia mostrando la collezione di celebri sarcofagi.

