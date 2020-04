ULISSE LENDARO, MARITO ANNA VALLE/ Con lui i figli Ginevra e Leonardo

Pubblicità

Per quanto ne sappiamo, quella composta da Anna Valle e Ulisse Lendaro è proprio una bella coppia. Di più: una famiglia. Dalla loro unione in matrimonio, nel lontano 2008, sono nati infatti i loro figli Ginevra (2008) e Leonardo (2013), che stanno trascorrendo con loro questo periodo di lockdown causato dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus. Oggi, l’attrice, sarà ospite in collegamento di Domenica In, ma non sono previste incursioni da parte dei suoi bambini – meno che mai da parte del marito. I due, infatti, sono sempre stati molto riservati, al punto tale da coprire sempre i volti dei piccoli nel rispetto della loro privacy. Mamma e papà non hanno mai accettato nemmeno di diffondere sul web momenti che attengono alla loro sfera più strettamente privata. In questo senso, Anna è una donna all’antica: non usa Facebook, Instagram e Twitter e addirittura è rimasta fedele ai vecchi sms. WhatsApp? Non le va a genio. “Non fa per me”, conferma in un’intervista al settimanale F, anche se capisco che tutto questo rappresenta la comunicazione del futuro e dunque è importante”.

Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle

Ulisse Lendaro è nato nel 1973 a Vicenza, città nella quale entrambi vivono sin dai tempi delle loro nozze. Ha incontrato Anna Valle nel 2006, quando lei era appena reduce da un’importante relazione con Lorenzo, studente milanese di Economia. Ulisse, invece, è avvocato del Foro di Vicenza, penalista e civilista, ma per passione fa anche il produttore e l’attore. “Io l’ho conosciuto per lavoro nel 2006”, racconta la Valle, “co-producendo con lui il film Miss Take, nel quale recitavamo entrambi”. Il corteggiamento è durato qualche mese: “Quando abbiamo deciso di metterci insieme, è stata una corsa verso la felicità”. Anna custodisce in un taccuino gli sms che i due si sono inviati durante il primo anno di conoscenza, tutti ricopiati con cura per tenerne vivo il (dolce) ricordo. Come genitori di Ginevra e Leonardo, mantengono la stessa linea educativa. Entrambi, infatti, sono molto presenti e protettivi: “Siamo interscambiabili, ma non è un mammo. Nessun papà può sostituire la figura materna”. Ulisse e Anna sono delle persone molto appassionate anche nei riguardi del loro mestiere: “La nostra intesa si estende al lavoro: abbiamo prodotto insieme un film, L’audizione, diretto da lui, che ha riservato un ruolo anche a me”. In tutto ciò, Lendaro non ha mai abbandonato i “paramenti” da avvocato, che continua a vestire con fierezza nonostante le sue numerosi digressioni nel mondo dello spettacolo. Perché, se è vero che “quel che mio è tuo” in una logica di comunione di beni, allora Ulisse ne ha tutto il diritto.



