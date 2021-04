Ulisse Lendaro, marito Anna Valle/ “È un padre presente, ma non un ‘mammo’”

Si chiama Ulisse Lendaro il marito di Anna Valle, attrice ed ex Miss Italia oggi mamma serena al fianco dell’avvocato vicentino da cui ha avuto i suoi due figli Ginevra e Leonardo. Oltre a essere un professionista affermato, Ulisse è anche attore, regista e produttore, ed è proprio nell’ambito delle riprese di Misstake, nel 2007, che ha conosciuto Anna e ha iniziato a frequentarla. Per la Valle si trattava di un ruolo importante, del suo debutto – cioè – nei panni di un’antagonista, ma è un altro il motivo per cui ricorderà per sempre quella pellicola: fu girandoci insieme, che si scoprì innamorata di Ulisse, che nel film interpretava una guardia del corpo. Oltre a recitare, però, Lendaro è anche regista: nel 2017 è uscito L’età imperfetta, con protagonista proprio la Valle, che in questa occasione si è calata nella parte di un’insegnante di danza.

Chi è Ulisse Lendaro, marito di Anna Valle

Ulisse Lendaro e Anna Valle sono convolati a nozze nel 2008. Dal loro matrimonio sono nati due figli, Ginevra (nel 2008) e Stefano (nel 2013). La loro storia d’amore va avanti da 13 anni lontano dai riflettori. Molto riservati, Ulisse e Anna hanno deciso di non mostrare sui social nemmeno il volto dei loro figli, riservando loro la scelta di condividere momenti di vita personale quando saranno più grandi. Del suo rapporto con Ulisse, invece, Anna ha parlato in diverse interviste. Il corteggiamento di lui è andato avanti per qualche mese, come testimoniano gli sms che si scambiarono nel primo periodo dopo essersi conosciuti e che Anna custodisce ancora gelosamente. Li ha infatti trascritti a mano su un taccuino, a testimonianza di quanto ci tenga e di quanto sia importante per lei preservare i ricordi dall’usura del tempo e della memoria. In un’intervista rilasciata a Grazia nel 2016, l’attrice ha parlato di Ulisse come di un padre presente, ma non un ‘mammo’, anche se i loro ruoli, in casa, sono praticamente interscambiabili.

