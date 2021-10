ULISSE LENDARO, MARITO E FIGLI ANNA VALLE/ Lei: “Ha una grande vena artistica e…”

Anna Valle ha parlato dei figli Ginevra e Leonardo Lendaro a Verissimo, raccontando un retroscena relativo alle riprese di Luce dei miei occhi. «Sono passati qualche volta sul set, anche se avendo girato subito dopo il lockdown non era semplice arrivare. Quando eravamo all’esterno i bambini passavano più di quanto potessero fare in altri set. Sono curiosi fino ad un certo punto, per loro è lavoro, quindi sono incuriositi fino ad un certo punto». A proposito del suo rapporto in particolare col figlio Leonardo, ha aggiunto nello studio di Silvia Toffanin: «Non è geloso, si vede che è tranquillo, è sereno». Di sicuro lei è molto presente: «La mattina io e mio marito ci dividiamo i figli. Social e figli? Noi raccontiamo a Ginevra cosa accade, deve essere preparata. Voglio darle gli strumenti per valutare».

Invece su Ulisse Lendaro ha confermato che non è il suo compagno, ma suo marito: «Siamo sposati in Comune». Tra l’altro le fa molte sorprese: «Ha una grande vena artistica, poi quando fa delle cose si impegna e quindi vuole farle bene». (agg. di Silvana Palazzo)

Ulisse Lendaro, Ginevra e Leonardo sono il marito e i figli di Anna Valle, l’attrice protagonista della fiction “Luce dei tuoi occhi” campione d’ascolti su Canale 5. Un grandissimo successo per l’ex Miss Italia oramai da anni una delle attrici più richieste del piccolo e grande schermo che per questa suo ultimo lavoro ha avuto la possibilità di girare nella città di Vicenza dove vive col marito e la sua famiglia. “Per una volta non mi sono dovuta allontanare da casa. E’ stata una bella novità per me e la mia famiglia” – ha detto l’attrice che dal 2008 è felicemente sposata con l’avvocato e produttore cinematografico Ulisse Lendaro. I due si sono conosciuti durante uno spettacolo teatrale: lei era in platea e una ragazza che ci lavorava glielo ha presentato. “Mi è piaciuto subito, poi abbiamo iniziato a lavorare insieme, abbiamo prodotto un film, e così abbiamo iniziato a frequentarci: da lì non ci siamo più lasciati” – ha detto l’attrice.

Tra i due è scattata subito una grande sintonia. Anna e Ulisse si sono poi frequentati ed è nato l’amore che li ha spinti a sposarsi. Dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli: Leonardo e Ginevra.

Parlando di figli, Anna Valle ha precisato: “in casa mia ci sono regole ed è doveroso che ci siano. Se la più grande, Ginevra, riesce a motivarmi il perché non vuole rispettarne una e mi convince, ne ridiscutiamo e ne fissiamo un’altra. Ma dei limiti ci vogliono”. Anna Valle parlando del marito ha confessato: “Ulisse è stato fondamentale nella mia decisione di avere una famiglia. Mi spaventava diventare madre, non lo desideravo. Ancora oggi non sono la donna a cui penseresti di lasciare i tuoi figli: se me ne devo occupare lo faccio, ma non ho un istinto materno spiccato”.

La famiglia è la cosa più importante per l’attrice da sempre molto discreta e riservata nel mostrarla in pubblico. Parlando però del suo ruolo di mamma ha rivelato: “non sono una bacchettona, ma tengo molto alla mia libertà. Cerco di far capire a Ginevra, la più grande, quando parto per lavoro e quindi mi perdo una recita scolastica a cui tiene, che mi dispiace. Nello stesso tempo però voglio trasmetterle l’importanza delle mie passioni. Prima di essere genitori siamo delle persone. Ovviamente niente viene prima dei figli, ma cerco di comunicargli il senso della libertà e il significato di seguire una passione”.

