Ultima fermata, cast e concorrenti/ Le prime coppie a rischio e data inizio programma

Ultima fermata ai nastri di partenza: le prime anticipazioni e coppie del programma

Ci siamo, a breve avrà inizio Ultima fermata, il nuovo format sui sentimenti prodotto da Fascino, società di produzione televisiva facente capo a Maria De Filippi, che avrà al timone una voce narrante nota al pubblico del piccolo schermo, ovvero Simona Ventura. Il format, al debutto della sua prima stagione tv, verrà trasmesso ufficialmente a partire dal prossimo 23 marzo su Canale 5 e la stessa Ventura, conduttrice ufficiale, ora presenta il format tv in un primo promo, in vista del lancio effettivo della prima puntata, in programmazione sulle reti Mediaset.

“La linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia -sono le parole di presentazione che la Ventura rilascia nel primo spot tv di Ultima fermata-. Si è insieme sullo stesso binario verso un’unica destinazione. Ma talvolta dobbiamo capire se è giusto proseguire uniti o lasciare quel binario per sempre. E a volte bisogna capire se è necessaria un’ultima fermata”. Il programma ideato da Maria De Filippi, quindi, prevede che le coppie concorrenti siano disposte a mettersi in discussione in un viaggio nei sentimenti dalle tappe più disparate, che potrebbe concludersi con un’Ultima fermata, a fare da epilogo per ciascuna delle lovestory protagoniste del programma.

Svelate le prime coppie protagoniste di Ultima fermata

Oltre il primo promo di lancio di Ultima fermata, sulle reti Mediaset, sono inoltre stati rilasciati degli altri promo, di presentazione delle coppie protagoniste del viaggio nei sentimenti previsto nel rinnovato palinsesto tv di Canale 5. La prima coppia ufficializzata è Adryana Seredova e Jonatan Rosati. Entrambi i due compagni sono campani: Adryana vive a Napoli e lavora da centralinista, mentre Jonathan lavora da consulente in una concessionaria di auto e vive a Nocera Superiore. La seconda coppia ufficializzata nel cast del format è formata dai coniugi Maurizio e Stefania; quest’ultima custodisce nel cassetto il sogno di diventare mamma, mentre lui respinge la richiesta della consorte di mettere su famiglia, il che è il motivo alla base della crisi matrimoniale. La terza coppia ufficializzata è poi formata dai consorti Samuel e Valentina: a 6 anni di distanza dal grande passo sull’altare, i due coniugi si dicono in balia di una crisi piuttosto difficile da superare.

Riusciranno i protagonisti di Ultima fermata a superare la crisi di coppia e a proseguire il viaggio nei sentimenti, insieme ai rispettivi partner?

Nel frattempo sulla pagina Instagram di Ultima fermata si rilevano le prime reazioni a caldo degli internauti, rispetto ai promo che anticipano il via di Ultima fermata: “Sento odore di trash”; “Trash all’orizzonte”; “Bene, non dovremo aspettare l’estate…”.

