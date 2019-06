Ultime notizie/ Di oggi, ultim’ora: carabiniere ucciso nella notte (18 giugno)

Si chiamava Emanuele Anzini, 41 anni sposato e con una figlia il Carabiniere della Compagnia Carabinieri di Zogno (BG) ucciso stanotte da un automobilista ubriaco che, al posto di fermarsi all’alt del Carabiniere lo ha travolto con la propria auto uccidendolo sul colpo e allontanandosi poi dal luogo dell’evento. Rintracciato poco dopo è stato arrestato per omicidio stradale, ma la Procura ha subito cambiato il capo di imputazione trasformandolo in omicidio volontario.

Ultime notizie, Andrea Camilleri in fin di vita all’ospedale Santo Spirito di Roma

Il maestro Andrea Camilleri si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santo Spirito di Roma, nei pressi del Vaticano, a causa di un attacco cardiaco, condizione che si è protratta fino all’arrivo al pronto soccorso. Respira solo se ventilato artificialmente e le condizioni sono riportate critiche.

Ultime notizie, Salvini e Di Maio portano avanti le loro proposte

Salvini, da Washington dove si trova in visita ufficiale, ha confermato che la flat tax si farà a prescindere dall’Europa che “se ne farà una ragione”, Di Maio che porta avanti il salario minimo ha affermato che a breve il salario verrà portato a 9 euro l’ora. Intanto il Premier Conte sta predisponendo la risposta all’Unione Europea per scongiurare la procedura di infrazione per eccesso di debito che, nel frattempo continua a salire raggiungendo livelli record.

Ultime notizie, Falso profilo su WhatsApp per adescare minorenni

Un uomo è stato arrestato a Milano per aver abusato ripetutamente di tre bambine per anni. La vicenda, per la quale è stato arrestato un 48 enne che aveva creato un falso profilo WhatsApp spacciandosi per una ragazza di 13 anni, era passata inosservata ai genitori delle vittime che hanno scoperto della situazione solo dopo che alcune foto sono finite su Instagram e che alcune compagne di una delle vittime ha segnalato il profilo ad una delle insegnanti.

Ultime notizie, Totti lascia la Roma

Con una toccante conferenza stampa Francesco Totti, storico capitano della Roma, ha annunciato le proprie dimissioni dalla Roma evidenziando come non sarebbe mai stato coinvolto nelle scelte tecniche della società. La scelta di mandare via sia lui prima che De Rossi quest’anno è stata la volontà di mandare via i romani, continua Totti che non ha indicato cosa farà ma ha sottolineato di non escludere un ritorno con una nuova dirigenza.

