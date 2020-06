ULTIME NOTIZIE/ Oggi ultim’ora, Coronavirus: contagi giù in Italia, ma… (30 Giugno)

La curva dei contagi da Covid 19 continua la sua costante discesa in Italia, evidenziando dati che lasciano spazio ad un cauto ottimismo: nelle ultime 24 ore si sono registrati 126 positivi in più, con un totale di 6 decessi sul territorio nazionale, il numero più basso dall’inizio della pandemia. Anche i numeri dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, attualmente pari a 96, confermano che l’epidemia è finalmente sotto controllo e che è presente una minore pressione sugli ospedali. Se l’Italia registra un buon andamento preoccupa sempre la situazione dei contagi nel mondo, con particolare riferimento a Stati Uniti e Sud America, aree in cui il Coronavirus continua a destare grande allarme.

Ultime notizie, nuovo consiglio di amministrazione di Alitalia

È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Alitalia, che vede Francesco Caio alla presidenza e Fabio Lazzerini nel ruolo di amministratore delegato. I neo designati hanno ricevuto l’incarico di presentare il nuovo piano industriale per il rilancio della compagnia di bandiera.

Ultime notizie, settore turismo in difficoltà

Brutte notizie in arrivo sul fronte turistico: secondo un sondaggio pubblicato dal Sole 24 Ore 6 italiani su 10 questa estate non faranno nemmeno un giorno di vacanza. Lo scorso anno nello stesso periodo il 40% degli italiani aveva trascorso almeno un notte di villeggiatura fuori casa. Non decolla nemmeno il bonus vacanze, ritenuto troppo complicato da utilizzare. Intanto il weekend è trascorso tra enormi disagi sulle autostrade italiane, con particolare riferimento alla Liguria: su entrambe le riviere il rientro dal mare si è trasformato in un vero incubo per migliaia di automobilisti, rimasti intrappolati per ore in code che hanno raggiunto i 7 chilometri.

Ultime notizie, i cellulari dei gemellini uccisi ritrovati

Sono stati ritrovati i cellulari dei gemellini uccisi venerdì sera in Provincia di Lecco dal padre, con il quale stavano trascorrendo una settimana di vacanza nella loro casa di montagna a Margno. La mamma dei ragazzi ha confermato agli investigatori che nulla lasciava presagire che il marito potesse macchiarsi di un delitto tanto orribile. Lei si fidava del coniuge, dal quale si stava separando consensualmente ed in modo apparentemente sereno: per questo motivo aveva acconsentito ad affidare i figli al papà per qualche giorno di villeggiatura. Invece l’uomo stava premeditando il folle omicidio suicidio, che non ha esitato a mettere in atto distruggendo per sempre la sua famiglia.

Ultime notizie, Zanardi grave ma stabile

Le condizioni di Alex Zanardi si confermano gravi ma stabili. A distanza di 10 giorni dal terribile schianto sulla Provinciale di Siena, avvenuto durante una staffetta non competitiva di handbike, il campione resta in terapia intensiva ed è stato sottoposto ad un secondo intervento chirurgico al cervello durato circa due ore. I medici stanno valutando di risvegliare Alex Zanardi nei prossimi giorni, interrompendo il coma farmacologico in cui è stato posto subito dopo l’incidente: in questo modo potranno determinare se il campione abbia riportato danni neurologici permanenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA