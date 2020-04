Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: Spagna, Israele e Svezia… (6 aprile)

Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha prorogato lo stato di allarme della Spagna fino al 26 aprile. Tutti in quarantena fino a quella data. Lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio spagnolo era iniziato il 14 marzo. Per Sanchez anche dopo il 26 aprile le misure di contenimento contro il virus non cesseranno. La decisione è stata presa considerando il numero dei decessi giornalieri: 809 nuove vittime rispetto a ieri. Il ministero della Sanità ha manifestato la propria preoccupazione per le vittime finora registrate in Spagna: oltre 11744 casi. Il dato positivo è il rallentamento dei contagi. Rispetto a ieri le persone infette sono 7026, ed il totale è di 124.736. Attualmente le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6532. In Spagna molti ospedali non sono più in grado di ricevere le persone contagiate dal coronavirus.

Il quotidiano newyorchese Nyt ha denunciato 430mila passeggeri giunti dalla Cina in America negli ultimi due mesi, nonostante il presidente degli Stati Uniti avesse varato dei limiti sui viaggi. I turisti, prosegue il quotidiano newyorchese, sono atterrati a Los Angeles, San Francisco, Detroit, New York, Chicago e Seattle. La maggior parte dei viaggiatori proveniva da Wuhan. Donald Trump ha annunciato l’invio di mille militari a New York per rafforzare le misure di contenimento dell’epidemia. Il tycoon a fatto predisporre 29 milioni di farmaci antimalarici per debellare Covid 19. In America il numero dei contagi ha superato la soglia di 300 mila contagi, con 8200 morti. Lo riferisce il New York Times. Trump ha annunciato misure restrittive più severe per la prossima settimana.

Israele ha raggiunto la cifra di 8018 casi positivi. Lo ha comunicato il ministero della Sanità. Al momento si contano 127 pazienti ricoverati in ospedale e 106 in sala intensiva. In totale i casi di decesso sono 46 e 477 i guariti. Sono oltre 4 mila le persone che ricevono assistenza sanitaria a casa e 700 in alberghi messi a disposizione dal governo. In occasione delle Pasqua ebraica, le autorità sanitarie locali hanno rinnovato l’invito a rimanere isolati per non incrementare la diffusione della pandemia.

Il governo vuole adottare una strategia più rigida per contrastare l’ondata d’urto della diffusione del virus. Lo riferisce il premier Stefan Lofven in una conferenza stampa agli svedesi. Il premier svedese ha vietato gli assembramenti, il campionato di calcio e tutte le altre manifestazioni sportive ed i pellegrinaggi. Scuole e università sono state chiuse. Questi provvedimenti hanno sollevato tra il popolo svedese numerose critiche, nonostante la progressione dei contagi. Solo nell’ultima settimana i casi accertati a Stoccolma sono raddoppiati, toccando i 225 contagi in un solo giorno.



