Ultime notizie/ Oggi ultim’ora coronavirus: Usa, Spagna ko (4 aprile)

L’America ha raggiunto il primato mondiale per vittime: 1169 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University gli Stati Uniti hanno il più alto numero di contagi, 245 mila persone infettate, più del doppio del nostro Paese e circa 6 mila morti. In Louisiana nelle ultime 48 ore sono stati registrati oltre 2700 casi positivi, mentre il numero dei morti ha superato la soglia di 300 casi. Dati impressionanti che hanno indotto il governatore John Bel Edwards ad estendere le misure di contenimento fino al 30 aprile. Il presidente degli Stati Uniti ha imposto 100 mila test sanitari al giorno.

La Spagna è uno dei Paesi più colpiti da Covid 19. Dall’inizio pandemia le autorità sanitarie segnalano 115. 242 mila casi di infezioni. Solo nelle ultime 48 ore le persone contagiate hanno superato 950 unità. Il ministro della salute spagnolo, Salvador Illa, ha comunicato al Parlamento che il Paese ha raggiunto il picco della curva. Il premier Illa ha garantito la fornitura dei ventilatori polmonari: nei prossimi giorni le aziende Seat e Hersill hanno assicurato la consegna di 400 mascherine alle aziende farmaceutiche al giorno. Lo riferisce El Pais. In crescita il numero dei contagiati: solo nella giornata odierna è salito oltre 110 mila unità, secondo la stima delle autorità sanitarie spagnole. Il ministero della sanità ha precisato durante la conferenza stampa che sono 54.113 i pazienti ricoverati in ospedale, oltre 26 mila le persone dimesse. Nel Paese è emergenza lavoro: aumentano i casi di disoccupazione nel mese di marzo. In totale si contano oltre 300 mila disoccupati.

Nel Regno Unito nelle ultime 24 ore i pazienti deceduti in un solo giorno hanno raggiunto quota 569, principalmente a Londra. Secondo i dati del ministero della Sanità britannico il numero totale delle vittime è salito a 2921, mentre i casi positivi hanno superato quota 33 mila. I test dei tamponi effettuati nel Regno Unito sono 163.200. Aumenta la polemica dei medici contro il governo per aver sottovalutato l’importanza dei controlli sanitari nel Regno Unito.

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha annunciato che il numero delle persone infette dal virus è diminuito, ma le misure di contenimento verranno prorogate fino a maggio. Borrelli ha precisato che questo risultato è dovuto alle misure drastiche prese dal governo. Fino a maggio, prosegue Borrelli, il popolo italiano dovrà convivere con questa restrizione. A breve il governo prenderà in considerazione l’ipotesi della fase 2 con ulteriori restrizioni, anche se allo stato attuale non c’è certezza. Nel nostro Paese il numero delle persone contagiate è salito a 115.242: questo dato racchiude le persone infette, quelle dimesse e decedute.



© RIPRODUZIONE RISERVATA