Ultime notizie/ Oggi ultim’ora, nuovo test missilistico in Nord Corea (9 dicembre)

Le ultime notizie ci portano dall’altra parte del mondo. Uno speaker dell’Accademia nazionale di scienze della difesa ha annunciato che la Corea del Nord avrebbe portato avanti un test missilistico sulla costa nordorientale del Paese. Il test ritenuto rivoluzionario sarà destinato a cambiare lo stato militare della Corea del Nord. L’ Istituto americano degli Studi Internazionali Middlesbury tramite l’ausilio dei satelliti ha mostrato la sagoma di un container di notevoli dimensioni. Per Jeffrey Lewis, un esperto analista, si tratterebbe di un significativo test di un motore missilistico. Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, ha manifestato il suo stupore di fronte ad una posizione ostile di Pyongyang. Le Nazioni Unite hanno proibito alla Corea del Nord esperimenti tramite l’impiego di satelliti ritenuti parte di test missilistici di lunga gettata. Dal 2012 fino al 2016 la Corea del Nord aveva già mandato in orbita satelliti dopo reiterati fallimenti. Kim Song, agente diplomatico della Corea del Nord, ha ribadito che l’accordo negoziale sulla denuclearizzazione “è già uscita dal tavolo delle trattative”. La Corea del Nord accusa l’amministrazione della Casa Bianca per la sua “politica ostile”.

Ultime notizie, ricordo della strage di Corinaldo

Sky Tg24 alle ore 13 ha dedicato un servizio speciale sulla strage di Corinaldo avvenuta nella notte tra il 7 e l’ 8 dicembre del 2018. Nella discoteca Lanterna Azzurra morirono sei persone, cinque ragazzi ed una mamma. Nell’attesa dell’esibizione della band Sfera Ebbasta, sei persone furono calpestate dalla folla. La discoteca era piena di persone. Intorno alle 00.30 qualche ragazzo spruzzò dello spray urticante in aria. La folla spaventata si era subito precipitata all’uscita di sicurezza attraversando una piccola piattaforma. La rampa cedette dal peso delle persone, facendole precipitare. Morirono sei persone e si contarono più di duecento feriti. In seguito alle indagini delle forze dell’ordine furono arrestati sei ragazzi, tutti residenti nel Modenese. La Procura di Ancona ha domandato il giudizio immediato per i sei giovani, ritenuti colpevoli della strage. Il PM chiese la loro condanna per omicidio preterintenzionale, per associazione a delinquere e per lesioni personali. Fu chiesta una proroga delle indagini per la laboriosità delle verifiche tecniche. Per commemorare la strage in discoteca sono state svolti concerti, messe in Duomo, diverse assemblee scolastiche e manifestazioni in piazza Garibaldi. Presenti agli eventi c’erano il marito di Elena Girolimini, il padre di Benedetta Vitali ed alcuni parenti delle vittime.

Ultime notizie, morto Pietro Terracina uno degli ultimi sopravvissuti ad Auschwitz

Si è spento Piero Terracina, di anni 91, una delle ultime persone sopravvissute al campo di concentramento di Auschwitz. Nella giornata di domani si svolgeranno i funerali intorno alle 14. La sepoltura avverrà presso il cimitero comunale monumentale Campo Verano. Il presidente del Consiglio lo ha ricordato: “La sua testimonianza su Auschwitz è memoria collettiva”. La Comunità Ebraica di Roma si è commossa di fronte alla scomparsa di Piero Terracina. Verrà ricordato per aver avuto il coraggio di raccontare le atrocità, il dolore per la sua famiglia uccisa, le torture dei prigionieri politici, dei membri della resistenza, degli intellettuali e degli ebrei.

Ultime notizie, Serie A: il Milan torna a vincere

Dopo aver visto giocare Inter, Roma, Juventus e Lazio tra venerdì e sabato ieri è stato il momento di tutte le altre. Si è partiti alle 12.30 da Via del Mare col Lecce che è riuscito a rimontare un doppio svantaggio e a pareggiare dunque 2-2 contro il Genoa, punito anche da due pesanti espulsioni. Una cosa simile è accaduta al Mapei Stadium dove il Sassuolo era avanti di 2 reti e si è fatto recuperare da un Cagliari che mantiene la quarta posizione in concomitanza con la Roma. Vittoria importante in fondo alla classifica per il Brescia che supera la Spal sia in classifica che nel risultato con un gol di Mario Balotelli. Continua il momento no della Fiorentina sconfitta fuori casa contro il Torino. Mentre il Parma va a vincere al Ferraris 1-0 contro la Sampdoria grazie a un gol di Kucka. Il Milan in serata ritrova il gol di Piatek e la vittoria anche se non senza soffrire, il risultato finale al Dall’Ara di Bologna è 2-3.



