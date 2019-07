ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi. Conte e Salvini ai ferri corti (16 luglio 2019)

Sale la tensione all’interno del Governo tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Conte ha ribadito il suo ruolo di premier, sottolineando come se necessario Salvini dovrà accettare di riferire in Parlamento relativamente alla questione dei fondi russi. Piccata la risposta del leader della Lega che ha sottolineato di non ritenere di dover parlare di soldi mai visti: la situazione potrebbe avere ripercussioni sul Governo.

Ultime notizie, Berlusconi: “Questo governo è un vero sconcio”

Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha avuto parole durissime in un’intervista a Mediaset sul Governo gialloverde, sottolineando come l’esecutivo abbia mantenuto finora una linea economica disastrosa e definendo ‘uno sconcio’ l’andamento generale del Governo. Una situazione che, ha sottolineato Berlusconi, ha portato l’Italia ad essere ultima nella crescita e ad avere prospettive limitatissime se il Governo dovesse sopravvivere a lungo.

Ultime notizie, Arsenale sequestrato: c’è anche un missile

Durante una serie di sequestri nel Nord Italia verso persone segnalate come vicini a gruppi di estrema destra, è stato ritrovato un vero e proprio arsenale appartenente a combattenti che sono andati a partecipare volontariamente nella guerra nel Donbass. E tra le decine di armi, fucili e munizioni è spuntato anche un missile aria-aria Matra, in utilizzo alle forze armate del Qatar. Un ritrovamento clamoroso, custodito da un cittadino svizzero, Alessandro Mont, e un italiano, Fabio Amalio Bernardi, che stavano cercando di commercializzarlo.

Ultime notizie, Napoli: uccide la figlia lanciandola dal balcone

Terribile dramma familiare a San Gennaro Veusuviano, dove un 35enne ha lanciato dal balcone la figlioletta di soli 16 mesi, per poi seguirla: un gesto disperato per il quale al momento non si conoscono ancora le cause. La piccola è morta sul colpo mentre l’uomo è attualmente ricoverato all’ospedale Caldarelli in gravi condizioni. Al momento dei fatti il 35enne era in casa con la moglie, si ipotizza una lite alla base del folle gesto.

Ultime notizie, caccia all’orso in fuga e un bacio da vergogna

In Trentino è partita la caccia all’orso M49, esemplare dichiarato protetto ma anche pericoloso e che è riuscito a scappare dal recinto nel quale era confinato. Già negli ultimi giorni erano arrivate segnalazioni di incursioni di M49 in zone in cui aveva attaccato altri animali. E si lamenta il popolo ambientalista del web per una foto tra due cacciatori, un uomo e una donna, che si baciano di fronte al cadavere di un maestoso leone (che peraltro viveva in cattività) che hanno appena ucciso.

Ultime notizie, 50 anni dallo sbarco sulla Luna

Proseguono le ricorrenze relative allo sbarco sulla luna, un evento storico che sta venendo celebrato anche da molte televisioni e in eventi in cui vengono riproposte le immagini dei primi uomini a sbarcare sul suolo lunare con la spedizione americana. E su Facebook spopola la petizione di un ragazzo che propone di andare a visitare l’Area 51 per vedere dove finalmente la NASA terrebbe nascosti gli alieni: finora le adesioni sarebbero arrivate a 800.000.

