ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi, Coronavirus: 4mila positivi in Italia (7 marzo)

Sono quasi quattro mila i positivi al test per Coronavirus in Italia, con un notevole aumento di ben 620 malati rispetto a ieri. I morti passano 197 i morti, in aumento di 49. Il dati aggiornati sono forniti dal commissario Borrelli durante la conferenza stampa della Protezione Civile di questa sera, venerdì 6 marzo. Stasera sarà discusso il decreto che permetterà di inserire 20mila nuovi medici, ma non solo; il decreto, al prossimo tavolo del consiglio dei ministri stasera, pone al centro del tema non solo sanità ma anche le famiglie e le nuove misure di sicurezza. “Il Governo ha appena stanziato 7,5 miliardi di euro” twitta il premier “per aiutare concretamente famiglie, lavoratori e imprese. Continuiamo a lavorare uniti per fronteggiare al meglio l’emergenza #coronavirus”. Il deficit sale al 2,20 ma l’Italia non può permettersi di alzare le tasse, dichiara alle telecamere Giuseppe Conte. Roberto Speranza: “la battaglia va vinta insieme”.

Ultime notizie, il piano di Salvini e Meloni

Salvini e Meloni propongono piano da 30 mld di euro per ripresa, “e se non saremo coinvolti consegneremo le proposte a Mattarella”, dichiara in conferenza stampa il leader della Lega. No a governo di unità, ma sì a cooperazione. Salvini “è oscena la discriminazione alle merci italiane”. Meloni “orgogliosi dell’unità nazionale“, e attacca duramente il premier Conte sulle misure prese in atto da Governo.

Ultime notizie, così le borse europee

Settimana nera per le borse europee: Parigi -4.5%, seguita da Francoforte (-3,37%), Londra (-3,62%) e Madrid (-3,54%). Timore per una crisi globale. Per l’Italia Moody’s parla già di recessione a causa dell’ipotetica crisi economica. Il crollo del prezzo del petrolio peggiora la crisi. Gli investitori si rifugiano nell’oro (+5%) e nei titoli di stato sicuri. Con la diffusione ancor più vasta del coronavirus, c’è un evidente ed immane rischio di recessione mondiale, secondo l’agenzia di rating Moody’s. Spread segna 186 punti, piazza Affari perde il 4,3% e brucia miliardi nella settimana.

Ultime notizie, Andrew Cuomo dichiara stato di emergenza

Il governatore dello stato americano, Andrew Cuomo, dichiara che i contagi aggiornati a venerdì 6 marzo sono ben 33 e che il popolo deve prepararsi allo stato di emergenza; 4mila persone in quarantena precauzionale. L’aggiornamento dell’OMS riporta che, nel mondo, i Paesi che contano almeno un contagiato dal nuovo ceppo virale sono ora 91 in totale, ma aumenteranno per certo secondo gli esperti virologi. Dopo aver attaccato l’OMS sui dati relativi alla mortalità del nuovo ceppo di Coronavirus, Trump tenta di calmare gli americani: “piano da 8,3 mld di dollari per far fronte all’emergenza, ma è importante mantenere la calma”.

Ultime notizie, gli attivisti in Belgio

Migliaia di giovani si sono radunati oggi nelle piazze del Belgio; gli attivisti si sono, più di 4mila, hanno seguito Greta a Bruxelles per protestare contro le politiche dell’UE relative ai combustibili fossili, ritenute dalla giovane attivista “troppo blande”. Lo slogan delle manifestazioni è “giustizia per il clima, abbasso il business”. Dopo gli attacchi sessisti della compagnia petrolifera, la giovane ed intraprendente Thunberg è più agguerrita che mai alla lotta per la salvezza del nostro pianeta. Amnesty International e WWF tra le tante organizzazioni che appoggiano le proteste attivamente.

Ultime notizie, giorno di vigilia per i recuperi di Serie A

Se non ci saranno altri improvvisi cambiamenti di rotta domani si tornerà in campo con la Serie A. Andranno in scena le sfide che sono state rinviate nella scorsa giornata e si giocherà a porte chiuse. Si parte alle 12.30 con la sfida dell’Ennio Tardini Parma Spal. Alle ore 15.00 sarà il momento invece di Milan Genoa e Sampdoria Verona. Alle 18.00 spazio alla sfida Udinese Fiorentina. Mentre la sera sarà il momento dell’attesissimo derby d’Italia Juventus Inter. Di certo sarà un modo un po’ particolare di tornare in campo, ma rimane comunque un buon banco di prova per vedere se ci sarà la forza di superare un periodo così difficile per tutto il paese.



