Ultime notizie/ Ultim’ora di oggi: Istat, quasi 2 milioni in povertà (19 giugno 2019)

Quasi 2 milioni di persone in povertà assoluta: è questo il dato che emerge dalle ultime rilevazioni dell’ISTAT, in controtendenza con quelli che erano gli obiettivi del Governo gialloverde. Sarebbero 1,8 milioni le persone che in Italia vivono in una condizione definita di povertà assoluta, che è concentrata soprattutto nel Mezzogiorno (10%), contro il 5,8% del Nord e il 5,3%, e tra gli stranieri, tra i quali sale al 30,3% contro il 6,4% degli italiani.

Ultime notizie, Draghi, giù i tassi. E Trump si infuria

Mario Draghi, direttore della Banca Centrale Europea, ha lanciato di nuovo la sfida: se l’economia continentale non migliorerà, sarà inevitabile un altro taglio dei tassi per sostenere le imprese e le famiglie. Una decisione che, se alle parole seguiranno i fatti, manderà su tutte le furie il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha già definito potenzialmente iniqua la decisione che rischierebbe di penalizzare gli USA favorendo in maniera a suo dire scorretta e artificiale gli investimenti nel Vecchio Continente.

Ultime notizie, concorso i Navigator, si presenta 1 candidato su 3

A Roma arriva l’esercito dei Navigator: 54mila pretendenti divisi in 6 giorni di prove per un posto di lavoro da 27.000 euro lordi l’anno che permetterà di seguire e indirizzare le persone sostenute dal reddito di cittadinanza. Ma al boom di iscrizioni nella prima giornata non ha fatto seguito una presenza altrettanto massiccia sui banchi. Tra i 9mila ammessi all’esame ne sono arrivati 3.194 alla Fiera di Roma, per sostenere il primo dei sei turni di selezione, in programma fino a giovedì 20 giugno.

Ultime notizie, Maturità al via per gli studenti

Parte questa mattina per 520mila studenti l’esame di Maturità 2019. Come è tradizione, sarà il tema di italiano ad aprire le danze, in quella che è la traccia che precede la classica “notte prima degli esami”, momento cruciale per tantissimi studenti di molte generazioni. Come al solito massimo riserbo dal MIUR per quanto riguarda le tracce delle prove scritte, si è provato ad avanzare ipotesi ovviamente senza riscontri, come un possibile tema sull’ambiente e il ruolo dell’attivista Greta Thunberg. In mattinata l’arcano, come ogni anno, sarà svelato. Ultime notizie, Platini sotto torchio per i Mondiali del 2022 I consulenti legali di Michel Platini hanno sottolineato come quello dell’ex presidente dell’UEFA sia stato “Non un arresto, ma un interrogatorio in qualità di testimone”, in relazione alle accuse dell’anticorruzione per l’assegnazione al Qatar del Mondiale del 2022. Platini si è detto estraneo ai fatti che gli sono stati addebitati, ma il suo fermo potrebbe scatenare una reazione a catena in grado di provocare un terremoto nelle istituzioni calcistiche mondiali. Al centro dell’inchiesta anche un pranzo all’Eliseo organizzato dall’allora presidente Nicolas Sarkozy nel 2010. Ultime notizie, Mondiali femminili: azzurre ko ma prime nel girone E’ arrivata la prima sconfitta nel cammino ai Mondiali femminili per l’Italia, battuta 0-1 dal Brasile che ha sfruttato un dubbio rigore concesso per un fallo su Debinha e trasformato da Marta. Nell’altra partita del girone, l’Australia ha battuto 4-1 la Giamaica con 4 gol di Samantha Kerr. Con questo incrocio di risultati, grazie alla differenza reti favorevole, le azzurre si qualificano agli ottavi di finale da prime nel girone, ora in attesa del prossimo avversario, una delle migliori terze, da affrontare il prossimo 25 giugno.

