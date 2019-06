Maturità 2019, Prima Prova Esame di Stato/ Diretta tema italiano: tipologie e tracce

Tutto pronto, si parte per la Prima Prova della Maturità 2019 dopo mesi di studi e ripassi per quello che si appresta come il primo vero Esame di Stato “rivoluzionato” dopo la riforma della Buona Scuola. Seconda Prova mista, Terza Prova scomparsa, Orale con le buste e ovviamente tema d’italiano con “sole” tre tipologie e con 7 tracce possibili tra cui scegliere tra i documenti forniti dal Miur. 2 tracce per l’Analisi del Testo (Tipologia A, una di prosa e una di poesia potrebbe essere la scelta del Ministero, ndr), 3 tracce per il tema argomentativo (Tipologia B, ambiti storico, filosofico, tecnologico, economico, sociale, artistico, letterario e scientifico) e 2 tracce per l’attualità (Tipologia C): una scelta “ridotta” che però cela diverse accortezze che gli studenti dovranno accertare nello svolgimento delle 6 ore di Prima Prova Maturità 2019. Si parte alle ore 8.30 e prima di addentrarsi nei vari approfondimenti con tutte le novità sulle tracce svolte e gli argomenti dei 7 temi preparati dal Miur, occorre fare un breve “ripasso” di cosa occorre ricordarsi prima dell’Esame. Secondo Skuola.net prima di entrare nella fase calda della diretta per il tema d’italiano, occorre ricordarsi “solo” dieci semplici cose: portarsi una penna, ricordarsi il dizionario d’italiano, non portare fogli a protocollo (verranno consegnati dalla Commissione e saranno bollati), non dimenticarsi della carta d’identità (o comunque di un documento valido d’identità), portarsi una bottiglietta/borraccia d’acqua per le 6 ore di esame; per combattere il calo di zuccheri occorre magari qualche merendina o caramella; la puntualità massima per l’inizio della Prima Prova, vestiti comodi e non caldi; un buon riposo la famosa “notte prima degli esami” e…. ricordarsi che si è passati tutti da questo esame e anche chi vi scrive, seppur non con risultati eccelsi, si è trovato comunque una propria strada anche grazie all’indirizzo educativo e culturale dato dalla scuola superiore (non ce ne vogliano quelli di Skuola.net, quest’ultimo consiglio lo abbiamo inserito noi).

MATURITÀ 2019: TEMA D’ITALIANO, IL TOTOTRACCE

Il toto-tracce per la Prima Prova d’Italiano è prassi quanto tradizionale quanto irrinunciabile: fino ad un attimo prima dell’uscita del plico telematico con le tracce ufficiali, il totonomi su autori e tematiche consegnate ai maturandi affollano social e siti specializzati web sulla Maturità 2019. Ebbene, a partire dall’analisi del testo, impazzano da giorni le possibili combinazioni tra ricorrenze e “mancanze” nelle scorse Maturità per poter scovare l’autore giusto in uscita oggi per la Prima Prova dell’Esame di Stato 2019: da D’Annunzio – che il 65% degli studenti intervistati da ScuolaZoo vede come autore probabile dell’Analisi del Testo – fino a Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli, tutti “tototracce” per la tipologia A secondo i maturandi intervistati nel sondaggio. Timore anche per gli autori finora mai usciti in nessun Esame di Stato precedente: da Moravia a Sciascia, da Campana e Gadda passando per Pasolini o Marinetti: le ansie si moltiplicano ma non solo per l’Analisi del testo… Sull’attualità, molto quotato (e forse per questo non inserito perché troppo “reclamizzato”) il cambiamento climatico con la lotta di Greta e dei “ragazzi pro-ambiente”, ma anche una possibile traccia sui 90 anni dalla morte di Martin Luther King: sul fronte degli anniversari, sempre molto “chiacchierati” e ricercati dagli studenti, per il 2019 si potrebbero avere sia i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, sia i 200 anni dalla composizione dell’Infinito di Leopardi, ma anche i 70 anni dalla nascita della Nato, oppure i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino. Per la tipologia C invece le possibili tracce che potrebbero essere date agli studenti vanno dall’Europa all’immigrazione, dalle fake news al cyberbullismo al bullismo generalizzato.

L’INDIZIO DEL MIUR PER L’ESAME DI MATURITÀ

ScuolaZoo ne è convinta: il Miur, nell’augurare un buon esame di Maturità a tutti gli studenti impegnati oggi nella Prima Prova dell’Esame di Stato, ha dato una sorta di “indizio” che potrebbe essere utile a “leggere” tra le righe di alcune tracce, specie per quelle della tipologia B per la C. Il Ministro Bussetti alla vigilia della Maturità ha rassicurato i maturandi spiegando «avrete l’occasione di contribuire a rendere il mondo migliore con questi esami». Un augurio tanto per dire o un sincero indizio sulle tematiche che affronteranno alcune tracce del tema? Non è dato saperlo, o almeno, lo scopriremo solo durante l’uscita delle tracce: quello che è certo, come sottolinea ScuolaZoo – tra i siti più seguiti dagli stessi maturandi nel prepararsi agli Esami di fine anno – è che su temi come la lotta al surriscaldamento globale (gli scioperi di Greta Thunberg e simili, ndr), la lotta al bullismo e al cyberbullismo, ma anche razzismo, lotta alle mafie e preoccupazioni sul futuro prossimo dell’Europa nel mezzo delle spinte globali dai vari continenti che crescono mentre il nostro “Vecchio” non fa più figli e si interroga sulle proprie scelte. I temi sono tanti, le possibilità e le interpretazioni pure: non serve che lasciare piena libertà alle proprie competenze unite ai programmi studiati in questi anni e per i maturandi, siamo certi, la Prima Prova passerà via senza particolari traumi.

LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO

Come ogni anno non esiste diretta live della Prima Prova per la Maturità senza il Sussidiario.net: gli speciali, tutti i focus sulle tipologie d’esame, le tracce svolte già durante la mattina, insomma tutti gli ingredienti per poter “rivivere” da casa o dal lavoro l’emozione-timore dell’Esame di Stato Miur. Rumors, anticipazioni e ogni possibile pre-news sugli Esami di Stato saranno presentati e pubblicati dalla nostra redazione, a cui potete aggiungere i canali ufficiali del Miur (Twitter, YouTube, Facebook e Instagram) per le pubblicazioni dei plichi con i codici per aprire le buste fino alle vere e proprie tracce d’esame (quelle disponibili circa a metà mattinata): si parte dalle ore 8.30 con il via libera dal Ministro Bussetti per tutte le prove d’Italia, con le 6 ore che scattano una volta ricevute le “chiavi” per aprire il plico telematico e consegnare ai maturandi le attese schede con 7 tracce distribuite nelle 3 tipologie stabilite dalla nuova riforma Buona Scuola. Come sempre il consiglio è tanto banale quanto efficace: leggere tutte le tracce, sceglierne con pacatezza una strada, preparare una scaletta e osservazione attenta di tutti i documenti a disposizione. Il tempo c’è, un Paese interno “seguirà” ma dall’esterno l’intero Esame di Stato e nel primo pomeriggio si avranno i primi commenti “live”: l’attesa è finita, la Maturità 2019 scatta ufficialmente!



