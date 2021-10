Ultime notizie/ Ultim’ora, nubifragio a Catania: un morto, strade come fiumi

Il maltempo continua a flagellare la Sicilia e in particolare Catania. Dopo l’anziano deceduto due giorni fa anche ieri si registra una vittima, annegata mentre cercava di mettersi in salvo uscendo dall’autovettura sommersa dall’acqua. Le strade si sono trasformate in fiumi, è saltata la corrente nel centro storico, dove è stato allagato anche il famoso mercato della Pescheria. Il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione di farmacie e alimentari, esortando i cittadini a non uscire di casa. Le ricerche della donna dispersa ieri intanto proseguono.

Buon Halloween 2021, frasi d'auguri/ Esempi speciali da film, serie tv e canzoni

Ultime notizie, Enrico Letta invita a sostenere Draghi

Il segretario del PD Enrico Letta ha invitato a sostenere il governo Draghi, concentrandosi sulle priorità necessarie per far ripartire il paese, prime fra tutte l’uscita dalla pandemia e il buon utilizzo dei fondi stanziati all’interno del Pnrr. Tra i temi principali in agenda nei prossimi giorni restano le pensioni, il taglio delle tasse e il reddito di cittadinanza.

Riccardo Capecchi, in cella in Perù/ Due anni senza imputazione: "è molto provato"

Ultime notizie Verona, donna uccide le figlie di 3 e 11 anni

Una donna cingalese è accusata di avere ucciso le figlie di 11 e 3 anni all’interno della casa famiglia di Verona che la ospitava. Le piccole sono state ritrovate prive di vita nei loro lettini da un’altra ospite della struttura. Nessuna traccia della madre, ricercata dalla polizia.

Ultime notizie Sudan: 7 morti e 140 feriti negli scontri di ieri

Continuano i disordini dopo il golpe in Sudan: a Khartoum i soldati hanno aperto il fuoco a contro i manifestanti provocando 7 morti e 140 feriti. La giunta militare ha dichiarato lo stato di emergenza e sciolto il governo provvisorio.

Stefano Puzzer: "Green pass, si torna a manifestare"/ "1.000 euro persi ma continuo"

Ultime notizie Frosinone: ladro ucciso da tabaccaio durante furto

Ieri sera in provincia di Frosinone un tabaccaio ha ucciso a fucilate un ladro che si era introdotto nella sua villetta insieme ad altri malviventi. La banda avrebbe tentato di fuggire attraverso il giardino, ma l’uomo ha sparato uccidendo un 34enne romeno.

Il tabaccaio è stato interrogato da carabinieri e risulta indagato per omicidio.

Ultime notizie, il bollettino coronavirus di ieri

Sul fronte della pandemia, ieri si sono registrati 4.054 nuovi positivi e 48 morti, a fronte dei 2.535 contagi e 30 decessi di ieri. Il tasso di positività scende allo 0,6% mentre aumentano terapie intensive e ricoveri ordinari.

Ultime notizie, Sileri: “Terza dose per tutti”

Il sottosegretario alla Salute Sileri ha dichiarato che, se il trend in aumento dovesse proseguire, sarebbe auspicabile la somministrazione della terza dose di vaccino a tutta la popolazione over 12.

Ultime notizie coronavirus: casi in aumento in tutta Europa

Crescono i casi di Covid 19 anche in Europa, con particolare riferimento a Romania e paesi dell’Est. Preoccupa soprattutto l’escalation di contagi a Mosca, che tra pochi giorni tornerà ad un parziale lockdown, e in Gran Bretagna, risalita sopra quota 40.000 positivi al giorno.

Ultime notizie, barcone di migranti si ribalta nel mar Egeo

Nuovo naufragio nel Mar Egeo, dove un barcone carico di migranti è affondato al largo delle coste greche provocando la morte di 4 bambini. L’imbarcazione era partita dalla Turchia nonostante i forti venti e le pessime condizioni del mare.

Ultime notizie, Ferrari e Paolo Sorrentino protagonisti ieri

Il titolo Ferrari ha segnato un nuovo record in borsa, registrando il massimo storico con oltre +4% a 208,3 Euro mentre il film di Paolo Sorrentino E’ stata la mano di Dio sarà il candidato italiano all’Oscar per il miglior film straniero.



© RIPRODUZIONE RISERVATA