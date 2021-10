Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 12 Paesi dell’Ue chiedono muro anti migranti

Il bollettino di ieri dell’epidemia segnala 3.023 nuovi casi di contagio che aumentano leggermente rispetto al giorno precedente, così come il tasso di positività che è dell’1,1%, mentre sono 30 i decessi, con un calo di 11 unità rispetto al giorno precedente. Resta invece in calo il numero dei ricoveri in terapia intensiva di 20 unità, con il nuovo totale di 383, mentre per i ricoveri ordinari il calo è stato di 82 unità con 2.742 ricoverati in totale. A livello delle singole regioni la Sicilia è quella con il maggior numero, 469, davanti al veneto ed alla Campania. Con il calo settimanale degli indici, da domani anche la Sicilia torna in zona bianca, completando così tutta la nazione in bianco. Il Premier Draghi ha parlato della situazione generale della pandemia dicendo che la fine si avvicina, grazie alle vaccinazioni.

Ultime notizie, il Nobel per la pace 2021 assegnato a due giornalisti

Sono il russo Dimitrij Muratov e la filippina Maria Ressa i vincitori dell’edizione 2021 del Nobel per la Pace, assegnato ai due giornalisti con la motivazione “Premio a chi difende la libertà di informazione”. Maria ressa è una dei fondatori di un sito investigativo chiamato “Rappler” mentre Muratov svolge il ruolo di caporedattore di Novaja Gazeta, giornale investigativo, per il quale scriveva anche la giornalista uccisa nel 2006, Anna Politkovskaja.

Lettera di 12 paesi: "Muri per difenderci da migranti"/ Ue: "Si può ma non coi fondi"

Ultime notizie, la richiesta di 12 paesi della UE a Bruxelles per innalzare un muro contro i migranti

Dodici paesi europei hanno inviato una lettera all’Unione Europea nella quale chiedono che sia eretto un muro per fermare l’arrivo dei migranti nel Vecchio Continente, e la definiscono una misura efficace. La richiesta esplicita è stata firmata da paesi che fanno parte del gruppo dei “sovranisti” ed altri che fanno parte di quello dei “frugali”, e la richiesta prevede la costruzione, ai confini sudorientali di un “vallo” che dovrebbe fermare i migranti.

Ultime notizie, violento terremoto a Tokyo

La capitale giapponese è stata colpita da una scossa di terremoto molto forte che ha creato molta paura in città e negli uffici del centro. La magnitudo registrata dagli strumenti è stata di 5,9 gradi della scala Richter ed è la più alta da 10 anni a questa parte. I feriti sono stati 32, mentre si registra anche il deragliamento di un treno e varie perdite di acqua dalla rete fognaria oltre ad interruzioni dell’energia elettrica. Per fronteggiare le conseguenze del terremoto è stata costituita una speciale task force.

Ultime notizie, grave attentato in Afghanistan

Un kamikaze islamico ha causato una strage all’interno di una moschea sciita in Afghanistan, nella provincia di Kunduz. Il primo bilancio parla di 50 morti e 90 feriti ma si sta ancora scavando sotto le macerie e si pensa che i numeri possano aumentare. Questa esplosione arriva dopo una serie di altri attentati che sono stati effettuati in tutto l’Afghanistan compresa la capitale Kabul. Questa serie di attacchi mostra le difficoltà dei talebani di assicurare al paese una efficace sicurezza.

Ultime notizie, grosso colpo contro la ndrangheta

Uno dei più pericolosi boss della ndrangheta, Damiano Cosimo Gallace, è stato catturato dai carabinieri di Catanzaro dopo una latitanza che è durata alcuni anni. Il boss era stato condannato a 14 anni per il reato di associazione mafiosa e nel bunker dove si trovava sono stati rinvenuti contanti per 35mila euro oltre ad alcuni smartphone ed un tablet.



