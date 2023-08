Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 20enne africano accoltellato a Modena, è caccia ai killer

Ultime notizie: 20enne ucciso in pieno centro a Modena

Un ventenne africano è stato accoltellato a morte ieri sera a in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Modena, mentre passeggiava insieme ad un amico, il quale è successivamente fuggito. In due, secondo le ultime notizie riportate da Ansa, lo hanno aggredito per poi dileguarsi. La vittima invece è entrata in un albergo vicino per chiedere aiuto ed è stato soccorso da alcuni passanti, ma è deceduto poco dopo in ospedale.

"Surreali polemiche PD sui migranti"/ Governo: "Blocchi in Tunisia funzionano, ma serve un passo in più"

I Carabinieri hanno dato adesso la caccia ai due killer, di cui al momento si sono perse le tracce. I militari hanno ascoltato un amico della vittima, che ha rivelato che già nelle ore precedenti all’accoltellamento quest’ultima era stata aggredita. Sono al vaglio degli inquirenti i video delle telecamere presenti in zona.

Lecco: infermiere toglie la mascherina per bere/ Il primario chiama il 112… Ma non è un reato

Ultime notizie: donna impiccata, arrestati il compagno e un amico

Una donna moldava di 25 anni, Vera Schiopu, è stata trovata impiccata in un casolare di campagna in provincia di Catania, tra Ramacca e Paternò. I carabinieri nelle ore successive al ritrovamento hanno fermato due uomini, il compagno della donna, di nazionalità romena, e un suo amico. L’accusa nei loro confronti è quella di aver inscenato un suicidio.

A chiamare la Polizia era stato proprio il compagno della donna, sostenendo di averla ritrovata priva di vita. Le versioni che i due uomini hanno dato agli inquirenti tuttavia si sono rivelate contrastanti tra loro ed anche i rilievi della scientifica hanno confermato che il suicidio era una messinscena.

Ostia: maxi rissa tra 60 minorenni/ Il racconto: "Chi non partecipava, incitava e filmava per i social"

Ultime notizie: lite condominiale a Santa Margherita Ligure finisce in omicidio

Un uomo è stato ucciso a Santa Margherita Ligure dopo essere stato protagonista di una lite a carattere condominiale. La vittima è Alessio Grana, un 35enne che era armato di un bastone ed è stato colpito ed ucciso con colpi di coltello. I vicini di casa dei due difendono l’uccisore dicendo che la vittima da tempo molestava tutti gli altri componenti del condominio.

Il killer è Sergio Frisinghelli, un 58enne artigiano che svolge anche l’attività di volontario nel corpo della Protezione Civile, il quale viveva proprio nell’appartamento di fronte alla vittima. Il delitto è avvenuto nella scorsa notte in Via Costamezzana 15, intorno alle 21.00 dopo che Alessio Grana ha preso a bastonate la porta del vicino e successivamente all’apertura ha travolto il suo assassino che, dopo essere caduto a terra, si è armato di un coltello ed ha colpito l’aggressore al torace. Subito dopo ha chiamato i soccorsi.

Ultime notizie: fallisce la missione della Russia sulla Luna

L’agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato che la sonda Luna 25 si è schiantata sul satellite prima dell’allunaggio, che era previsto per la giornata di ieri. La missione era iniziata lo scorso 19 agosto con la partenza della sonda che otto giorni dopo si è schiantata a causa di una errata manovra.

L’ultimo allunaggio sul nostro satellite dunque continua a risalire a 41 anni fa dopo che la missione della Russia. Le prime avvisaglie su possibili problemi relativi alla sonda erano arrivate nella giornata di ieri con una manovra non andata a buon fine. Lo schianto è avvenuto circa alle 10.00 di ieri.

Ultime notizie: tennis, Djokovic ha vinto l’ATP Cincinnati Masters

Si è concluso l’ATP Cincinnati Masters con la vittoria di Novak Djokovic, che ha battuto Carlos Alcaraz per 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7-4). È stato un successo sofferto per il serbo, che all’inizio del secondo set ha accusato un piccolo problema fisico ed è stato visitato da un medico, per poi rientrare regolarmente in campo.

Al 23 volte campione del Grande Slam è stato necessario un tempo di 3 ore e 49 minuti sotto un sole implacabile per vendicare la sconfitta subita proprio dallo spagnolo nella finale di Wimbledon del mese scorso. Il bilancio di successi all’ATP Cincinnati Masters per il serbo sale dunque a quota tre titoli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA