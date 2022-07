Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 20enne stuprata in spiaggia da amici (10 luglio)

Le ultime notizie che giungono dal Piemonte, più precisamente dalla spiaggia libera di Stresa (lago Maggiore), raccontano di una violenza di gruppo subita da una 20enne, che ha accusato gli amici di stupro. L’episodio risalirebbe a una notte di fine giugno e su di esso indagano i carabinieri del Comando provinciale di Verbania e della stazione di Stresa. Al momento trapela solo che la vittima avrebbe fatto i nomi di tre uomini e una donna, d’età compresa fra i 19 e i 25 anni, alcuni dei quali di origine straniera. Gli inquirenti li hanno ascoltati come persone informate sui fatti.

Ultime notizie, crisi economica e risparmio degli italiani

Prima la pandemia, poi la guerra e il caro energia, questo ha messo in crisi i risparmi degli italiani che si vedono colpiti da una sorta di nuova patrimoniale, facendo perdere il potere di acquisto e che aumenta il rischio di nuove povertà. La perdita del potere di acquisto ha colpito soprattutto gli abitanti delle regioni più ricche, mentre sono 2 i milioni di cittadini che sono costretti a chiedere aiuto per cibo e tutte le altre esigenze strettamente necessarie alla sopravvivenza.

Ultime notizie, lo stallo della guerra in Ucraina

Continua l’occupazione Russa in Ucraina, tra avanzate e perdite che creano una nuova fase di questa lunga guerra. La mappa del conflitto è in continua evoluzione: nuovi territori vengono occupati dall’esercito russo. I porti nel frattempo sono ancora bloccati, con conseguenze sull’esportazione di grano. Sulla questione è intervenuto anche il G20, raccomandando una soluzione rapida alla questione che crea problemi per l’Europa e per il Mondo intero.

Ultime notizie: nave San Marco a Lampedusa per trasferimento migranti

A causa del sovraffollamento del centro di Lampedusa è stato previsto l’intervento della nave San Marco per consentire il graduale trasferimento degli ospiti, che in questi giorni sono arrivati numerosi, verso altre strutture. Questo intervento consentirà la sanificazione del centro migranti.

Ultime notizie, impennata estiva di casi Covid-19

I numeri di ieri relativi alla pandemia di Coronavirus sono preoccupanti: 98mila nuovi contagi accertati e 93 decessi. Non si tratta di casi gravi, ma l’allerta in Italia resta molto alta, soprattutto per l’aumento dei ricoveri nei reparti. Proprio per questo l’EMA sta valutando l’accelerazione della quarta dose, che dovrebbe partire già da lunedì per gli over 60.

Ultime notizie, incendio a Roma

Secondo incendio in una settimana a Roma. Una nube di denso fumo nero si è alzata intorno alle ore 16.50 di ieri nella zona est della Capitale, vicino al parco di Cento Celle. Dalle prime indagini sembra che all’origine di tutto ci sia l’incendio di un’autodemolitore sito in via Casilina.

Ultime notizie, torna il caldo in Italia e in Europa

Piccola parentesi di sollievo in questo fine settimana, ma nei prossimi giorni arriverà l’ondata di caldo più forte dell’estate. Le ultime notizie rivelano che sono previste temperature superiori alla media e un caldo che potrebbe durare fino a fine mese. Ad aumentare la crisi idrica attuale, inoltre, non sono previste piogge fino a settembre. Questa situazione non riguarderà solo l’Italia, ma tutta Europa.

Ultime notizie, tragedia Marmolada: ultimo corpo recuperato

È stata identificata ieri l’ultima vittima del crollo del seracco nella zona della Marmolada. È quindi di 11 morti e 7 feriti il bilancio di questa terribile tragedia. Osservato il lutto a Canazei e in tutta la val di Fassa.

Ultime notizie, Fano: padre e figlio muoiono in mare

Un padre e il figlio di 8 anni sono morti in mare oggi, dopo aver deciso di sfidare le onde forti e ignorando la bandiera rossa che sventolava sulla spiaggia. In acqua anche l’altro figlio dell’uomo, giovane adolescente, che è stato portato in salvo e rianimato dai soccorsi presenti sul luogo.











