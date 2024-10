Uomo ucciso alla stazione di Verona Porta Nuova: ultime notizie dall’Italia

Un uomo straniero ancora da identificare è stato ucciso ieri mattina davanti alla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova da un poliziotto che era stato aggredito – pochi minuti prima – con un coltello: l’agente in un primo momento ha sparato dei colpi a scopo intimidatorio e – successivamente – ha fatto fuoco uccidendo l’uomo. Pochi minuti prima (emerge dalle ricostruzioni) l’uomo aveva aggredito degli agenti che stavano effettuando i rilievi relativi ad un incidente stradale, per poi dirigersi alla stazione ferroviaria danneggiandone sia la biglietteria a calci, che la vetrina di una tabaccheria ed alcune vetture parcheggiate in zona. Due ore dopo, di nuovo di fronte alla stazione, l’uomo ha aggredito i poliziotti con un coltello per evitare di essere identificato ed è stato ucciso; ma è stata fortunatamente escluda del tutto la matrice terroristica.

Allerta meteo in Emilia-Romagna oggi, 21 ottobre 2024/ Critica anche la situazione in Calabria

Ultime notizie dallo sport: Marquez vince in Australia, davanti a Martin, e Bagnaia si classifica terzo

Sul circuito australiano di Phillip Island, Marc Marquez ha vinto la sua terza gara stagionale precedendo sul traguardo il connazionale Jorge Martin e Pecco Bagnaia che si è classificato terzo: come nella gara sprint di sabato, il campione spagnolo è partito male ma è stato poi autore di una grande rimonta in un vero e proprio duello tra i tre campioni – tutti in sella ad una Ducati – che ha donato grandi emozioni agli appassionati; mentre da ora Martin, a tre gare dalla fine del campionato, guida la classifica provvisoria con 20 punti di vantaggio sull’italiano campione del mondo.

Roma, pubblica amministrazione in smartworking per il Giubileo/ Il report: "Calerà la produttività"

Le ultime notizie sulla guerra tra Israele, Hamas e Hezbollah

A Berlino un uomo di nazionalità libica è stato arrestato, accusato dalle autorità tedesche di star progettando un attentato contro l’ambasciata di Israele. Nella zona nord della striscia di Gaza un bombardamento effettuato dell’Idf nella tarda serata di sabato ha causato la morte di 87 persone, con Tel Aviv che ha comunicato di aver eliminato più di 65 terroristi appartenenti a Hezbollah in Libano; mentre dall’Iran viene categoricamente escluso il coinvolgimento nel tentato omicidio del premier Netanyahu, pur ricordando che ad ogni attacco corrisponderà una risposta da parte degli ayatollah. IN tutto questo, il segretario di stato statunitense Blinken nella giornata di domani si recherà in Israele, con Netanyahu che parrebbe aver intrattenuto un colloquio telefonico con il candidato alla presidenza USA Donald Trump.

Droga del palloncino: cos'è e come funziona/ Il gas esilarante che causa danni neurologici permanenti

Il maltempo sull’Italia: le ultime notizie a l’allerta di oggi

Italia ancora alle prese – nella giornata di ieri – con il maltempo in quasi tutte le regioni, con poche zone che sono assolate ed Emilia Romagna e Sicilia che si sono pericolosamente avvicinate al limite critico di acque: nel bolognese si sono perse le tracce di un 20enne che è stato poi trovato morto, mentre tra Cesenatico e Bagnacavallo si sono registrate le situazioni più critiche tra esondazioni ed evacuazioni; mentre diversi problemi si sono registrati anche per strade e ferrovie con la Liguria vittima di alcune frane e l’isola di Stromboli investita da un vero e proprio fiume di fango. Nella giornata di oggi l’allerta è scemata dal rosso all’arancione, ma si è al contempo estesa anche all’area meridionale e – in particolare – a quella ionica della Calabria.