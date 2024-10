DIRETTA MOTOGP STREAMING: JORGE MARTIN TENTA LA FUGA A PHILLIP ISLAND?

Jorge Martin è tornato ad imporre la sua legge sul sabato e Francesco Bagnaia deve reagire alla domenica, come tante volte è già successo in passato: questo è lo scenario che ci potrebbe attendere nella diretta MotoGp per il Gran Premio d’Australia 2024, in programma naturalmente a Phillip Island quando in Italia saranno appena le ore 5.00 del mattino di oggi, domenica 20 ottobre. L’orario è il più scomodo dell’intera stagione, ma potrebbe valere la pena di seguire la corsa, sia perché Phillip Island è sempre garanzia di spettacolo, sia perché il verdetto della Sprint ha riportato a 16 punti il vantaggio di Jorge Martin e allora Pecco deve reagire fin da subito.

Certo, quanto visto ieri ci farebbe pensare a una chiara superiorità da parte di Jorge Martin, che in primis si è preso la pole position e poi ha dominato la Sprint, davanti a Marc Marquez in ottima rimonta ed Enea Bastianini, che ha chiuso terzo togliendo quindi un punto al compagno di squadra Bagnaia, quarto. La diretta MotoGp comincerà in realtà già alle ore 00.40 italiane con i 10 minuti del warm-up, ma naturalmente attendiamo con particolare interesse la gara, che si svilupperà sulla distanza dei 27 giri del circuito di Phillip Island. Dopo tre vittorie consecutive per Bagnaia nelle Sprint, sembra dunque essere tornato lo scenario al quale eravamo abituati in precedenza, con Martin dominatore del sabato ma Pecco spesso capace di ribaltare tutto alla domenica, i tifosi italiani sono autorizzati a sperare che possa essere così anche oggi nella diretta MotoGp…

GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND, DIRETTA MOTOGP IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE

Non sempre le repliche sono un male: oggi Tv8 proporrà il Gran Premio d’Australia 2024 da Phillip Island alle ore 12.00 italiane, per un mezzogiorno in compagnia della gara per chi non avrà voluto alzarsi prestissimo e seguire la diretta MotoGp in tv, che sarà un’esclusiva di Sky Sport MotoGp HD, canale numero 208 della piattaforma satellitare. La telecronaca di Guido Meda e i contributi di tutti gli inviati saranno invece disponibili anche tramite la diretta streaming video MotoGp con i soliti riferimenti, cioè Sky Go oppure Now Tv, ma sempre su abbonamento.

DIRETTA MOTOGP STREAMING GP AUSTRALIA 2024 PHILLIP ISLAND: IL RUOLO DEI “TERZI INCOMODI”

Abbiamo già accennato a Marc Marquez ed Enea Bastianini, che inevitabilmente possono essere ancora una volta le principali variabili al duello Martin vs Bagnaia nella diretta MotoGp. Lo spagnolo ad esempio ieri avrebbe forse potuto mettere in difficoltà anche il connazionale se non fosse stato per una brutta partenza che lo aveva relegato all’ottavo posto: Marquez poi è stato bravo a rimontare, ma nello spazio della Sprint non ha potuto fare di più che raggiungere il posto d’onore alle spalle di Martin, scenario quindi perfetto per l’attuale leader della classifica.

Enea Bastianini invece ha azzeccato la partenza, purtroppo però scattava dalla quarta fila e quindi già il terzo posto è da considerare un piazzamento eccellente, precedendo sul traguardo anche lo stesso Bagnaia. Insomma, ieri Marquez e Bastianini hanno fatto entrambi il gioco di Martin, consentendogli di guadagnare 6 punti, che con la Sprint non sono pochi. Oggi però naturalmente la posta in palio raddoppierà e allora non vediamo l’ora di scoprire che cosa succederà con la diretta MotoGp della gara per il Gran Premio d’Australia 2024 a Phillip Island!