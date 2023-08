Ultime notizie/ Ultim’ora oggi 24 agosto: morte Prigozhin, Wagner “ucciso dai traditori in Russia”

Prigozhin ucciso sul suo aereo: le ultime notizie dalla Russia, caos Wagner

Le ultime notizie giunte ieri dalla Russia erano e restano clamorose: è ufficialmente morto il fondatore della Wagner Evgeny Prigozhin, precipitato sul suo aereo privato assieme ad altri 9 passeggeri tra cui il n.2 del gruppo di mercenari Dmitry Utkin. Il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795 – che apparteneva a Prigozhin – è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea russa: «Il capo del Gruppo Wagner, eroe della Russia e vero patriota Prigozhin è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all’Inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia», scrive il canale Telegram Grey Zone, vicino alla Wagner.

Mosca conferma il tutto e riporta dell’apertura di un procedimento penale sulla base di un reato ai sensi dell’articolo 263 del codice penale nazionale («Violazione delle norme sulla sicurezza stradale e funzionamento del trasporto aereo»). Resta il mistero nel pieno della guerra in Ucraina della morte di Prigozhin: vendetta di Putin dopo il “tentato golpe”? Mossa dei servizi segreti ucraini? Responsabilità dei nemici interni alla Russia per scaricare la colpa sul Cremlino? Ciò che resta è che la morte violenta di Prigozhin e Utkin ha scatenato l’ira di molti sostenitori: sui canali Telegram del Gruppo Wagner viene chiesta una «seconda marcia della giustizia» come quella dello scorso giugno contro Mosca, per «vendicarsi dei traditori».

A pochi giorni di distanza dal mancato allunaggio della sonda russa sul nostro satellite, anche l’India è riuscita ad arrivare sulla Luna dopo la stessa Russia, gli USA e la Cina. Protagonista dell’allunaggio, nelle vicinanze del polo sud, è stato il lander della missione Chandrayaan-3 e nei prossimi giorni saranno iniziate le esplorazioni del suolo per mezzo di un rover alla ricerca di ghiaccio d’acqua.

La zona dove è atterrata la missione indiana, è di grande interesse e in un prossimo futuro è meta anche di sonde sia americane che cinesi. L’allunaggio è avvenuto dopo le 14.30 e la prevista durata della missione è di circa 2 settimane, in modo da permettere la ricarica dei pannelli solari che gestiscono Chandrayaan. La discesa sulla Luna è stata gestita per mezzo dell’intelligenza artificiale e l’allunaggio è stato morbido come previsto con l’uso dei retrorazzi, data la mancanza di atmosfera. L’India aveva effettuato un tentativo di portare una sonda sulla Luna anche 4 anni fa non riuscendovi, ma ora può festeggiare.

Due turiste si tuffano in un torrente per salvare un cane in Valmalenco e non riemergono

Due donne che stavano partecipando ad una escursione in alta montagna in Valmalenco, si sono tuffate in un torrente gelido per cercare di salvare il loro cane, ma non sono riemerse ed ora sono cercate dalle squadre di soccorso. L’incidente è avvenuto nel territorio di Lanzada, in provincia di Sondrio, vicino al ponticello che permette di arrivare al rifugio Bignami. Le acque del torrente sono molto impetuose e alimentate dal ghiaccio sciolto in questi giorni di grande caldo del ghiacciaio Fellaria. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, ma le due donne ancora non sono state trovate.

Le previsioni del tempo dei prossimi giorni: le ultime notizie sul meteo

Il grande caldo di origine africana dell’anticiclone Nerone durerà almeno sino a domenica con tutta l’Italia alle prese con l’afa veramente inusuale in questo periodo dell’anno. Dall’inizio della prossima settimana il tempo cambierà con l’arrivo del ciclone Poppea, proveniente dalle regioni del nord Europa, che porterà un brusco calo delle temperature e in diverse zone anche degli eventi di pioggia e grandine. In questi giorni in molte città specialmente nel centro e nel nord Italia, si toccano temperature massime di 38 – 39 °C con molte persone che devono ricorrere a cure mediche a causa dei colpi di calore.

A Firenze imbrattato il corridoio vasariano

Il corridoio vasariano di Firenze è stato imbrattato da vandali con delle scritte nere nella parte esterna delle colonne che si trovano accanto a Piazza della Signoria. Un atto che è stato dichiarato “gravissimo” da parte di Dario Nardella, il sindaco del capoluogo toscano. Anche il direttore della Galleria degli Uffizi si è espresso definendo l’atto “premeditato”. Il ministro Sangiuliano ha dichiarato che si tratta di un atto gravissimo contro il patrimonio artistico italiano e le forze dell’ordine stanno indagando per cercare i colpevoli. Dall’unione di lettere e simboli sulle colonne si legge la sigla “Dks1860” che in passato è stata usata da ultras di calcio tedeschi, che la dipingono anche su treni, saracinesche e sottopassi.











