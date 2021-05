Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: 30mila in strada per Inter, bufera su Sala (3 maggio)

L’Inter di Antonio Conte ha vinto, con 4 giornate di anticipo, il suo 19esimo scudetto, approfittando del pareggio che l’Atalanta ha ottenuto sul campo del Sassuolo. Nelle gare della domenica successo risicato della Lazio che ha battuto il Genoa per 4 a 2, altri due pareggi nelle gare delle 15.00 tra Bologna e Fiorentina e Napoli e Cagliari, e successo esterno della Juventus che ha espugnato per 2 a 1 il Friuli di Udine. Nel posticipo sconfitta della Roma contro la Sampdoria per 2 a 0. Dopo la notizia del pareggio dell’Atalanta grandi feste dei tifosi nerazzurri in tutta Italia, mentre resta sempre apertissima la lotta per le posizioni Champions per la prossima stagione. Proprio la festa scudetto ha scatenato molte polemiche. In 30mila sono scesi in strada per celebrare lo scudetto e nel mirino è finito il sindaco Beppe Sala. Il primo cittadino di Milano è stato criticato aspramente per una situazione che poteva essere prevista.

Festa della mamma 2021, quando è: la data/ Frasi auguri, "ancore" della vita

Ultime notizie, coronavirus: il bollettino di ieri

Sono 9.148 i nuovi casi di coronavirus registrati nel bollettino di ieri con 156.872 tamponi eseguiti ed un tasso di positività che come ogni settimana nel giorno di domenica torna a salire e arriva la 5,8%. Molto diminuiti invece i decessi che sono scesi a quota 144, un dato che non si registrava dal mese di ottobre. Buone notizie anche sul fronte dei vaccini con la notizia che nel nostro paese nei giorni dal 5 al 7 maggio saranno consegnati più di 2 milioni di dosi di Pfizer. Per quanto riguarda i ricoveri c’è un + 2 per quanto riguarda le terapie intensive mentre calano di 36 unità quelli in terapia ordinaria. Cambio nella classifica delle regioni con più casi, con la Campania che fa segnare 1.352 nuovi casi e sopra i mille c’è anche la Lombardia dove se ne sono registrati 1.287.

Report "Matteo Renzi con agente segreto"/ "C'è video incontro durante crisi governo"

Ultime notizie: doppietta Ducati in MotoGp

Nelle due gare della MotoGP e della Formula 1, doppietta Ducati sul circuito di Jerez de la Frontera, con Jack Miller primo e Francesco Bagnaia secondo, con l’italiano che è anche balzato in testa alla classifica provvisoria piloti. Il podio è stato completato da un altro pilota di casa nostra, Morbidelli in sella ad una Yamaha. Nella gara di Formula 1, che si è corsa a Portimao, in Portogallo, successo di Hamilton su Mercedes, che ha preceduto Verstappen riprendendosi la testa della classifica del mondiale. Podio completato dall’altra Mercedes di Bottas mentre le due Ferrari hanno occupato il sesto posto con Leclerc e l’11esimo con Sainz.

Bologna, donna fatta a pezzi e gettata in cassonetto/ Il fidanzato trovato impiccato

Ultime notizie, bufera per caso Fedez al Concertone

Non si placano le polemiche seguite all’intervento di Fedez sul palco dove si è tenuto il concerto del 1° maggio. Il rapper ha successivamente accusato la Rai di censura e la risposta della televisione di stato è arrivata negando le pressioni sul cantante, che ha però pubblicato la telefonata con i dirigenti Rai. Anche da parte delle forze politiche sono arrivate richieste di dimissioni per i vertici dell’ente pubblico da parte del segretario del PD, Letta, mentre Di Maio ha condannato ogni tipo di censura. Di quanto successo nella giornata di sabato si continua a discutere anche sui social.

Ultime notizie, si rinnova miracolo di San Gennaro

Anche quest’anno, dopo una intera giornata di preghiere si è rinnovato il miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro. L’ampolla che contiene il sangue del santo è stata mostrata ai fedeli in attesa alle 17.58 di ieri dopo una lunga sequenza di preghiere da parte dei devoti. Dopo un giorno e mezzo di ritardo si temeva che si ripetesse l’evento dello scorso 16 dicembre quando il miracolo non si era avverato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA