Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, accordo Calenda-Letta, tensione con Sì e Europa Verde

In vista delle prossime elezioni politiche è stato portato a termine, dopo un colloquio che si è svolto al Viminale l’accordo che vede partecipare insieme il PD con Azione e +Europa. L’accordo prevede cha il 70% dei candidati sarà espresso dal PD, mentre il restante 30% dal gruppo di Calenda. Dopo aver siglato l’accordo i due leader hanno parlato di un accordo positivo che consentirà di avere una forza unitaria da opporre al centro destra. Il segretario del Dem avrà successivamente anche incontri con Fratoianni e Bonelli e vedrà anche l’ex M5S Di Maio, che ha formato un gruppo di centro insieme a Tabacci. Tensione invece con Sì e Europa Verde che chiedono una verifica.

Incidenti oggi, tre morti sull'A1/ Scontro auto-tir a Cosenza, 2 vittime e un ferito

Ultime notizie, il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan

E’ stato fortemente criticata da parte di Russia e Cina la visita di Nancy Pelosi, Speaker della Camera Usa, in quel di Taiwan. Mosca, come si legge sul sito dell’Ansa, ha accusato gli Stati Uniti di “destabilizzazione”, spiegando: “Washington sta portando destabilizzazione nel mondo. Non ha risolto un singolo conflitto negli scorsi decenni, ma ne ha provocati molti”, le parole via social media di Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo. Ancora più dura la Cina che, prima dell’effettivo arrivo di Nancy Pelosi sull’isola cinese, aveva spiegato che avrebbe preso tutte le misure necessarie nel caso in cui il viaggio a Taiwan di Nancy Pelosi fosse andato a buon fine per “garantire la sovranità e gli interessi” di Pechino. La portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying, ha ribadito che la visita dell’esponente del governo Usa è “sconsiderata e provocatoria”, nella speranza che “i funzionari americani capiscano l’importanza e la sensibilità del problema e quanto possa essere pericoloso”.

SUICIDIO ASSISTITO/ Elena e la partita a scacchi di Cappato con la morte

Ultime notizie, Mattarella ricorda la strage di Bologna

Nella giornata di ieri è caduto il 42esimo anniversario della strage di Bologna, l’attentato avvenuto il 2 agosto del 1980 presso la stazione bolognese, che ha causato la morte di 85 persone innocenti. Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, per l’occasione ha inviato il suo messaggio personale, a sostegno delle famiglie delle vittime: La “matrice neofascista della strage è stata accertata in sede giudiziaria e passi ulteriori sono stati compiuti per svelare coperture e mandanti per ottemperare alla inderogabile ricerca di quella verità completa che la Repubblica riconosce come proprio dovere”. Quindi il capo dello stato ha aggiunto e concluso: “Fu un atto di uomini vili, di una disumanità senza uguali, tra i più terribili della storia repubblicana”.

“White Dinner Water Show” a Villa ReNoir/ Spettacolo e luxury: presente Jo Squillo

Ultime notizie Civitanova Marche, mamma di Ferlazzo: “Bipolare, non razzista”

Ursula Loprete, 50enne mamma di Filippo Claudio Ferlazzo, l’uomo che venerdì scorso ha ucciso il povero ambulante Alika Ogorchukwu praticamente a mani nude, in strada e in pieno giorno, si è detta sconvolta da quanto accaduto: “Sono distrutta, come donna e come madre”, le sue parole riportate da TgCom24.it. E ancora: “Penso e ripenso che ora c’è un bambino rimasto senza padre a soli 8 anni e a una moglie rimasta senza marito. Ma mi sconvolge anche l’idea che mio figlio Filippo rischia l’ergastolo. Lui non è razzista, è malato, è bipolare e io ho tutti i documenti medici che possono provarlo”. Due giorni fa c’è stata la convalida dell’arresto in carcere da parte di Ferlazzo, ricordiamo, accusato di omicidio volontario e furto per aver sottratto lo smartphone ad Alika.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Continua la discesa del numero dei nuovi contagi del coronavirus, anche se la curva ha un po’ rallentato rispetto alla settimana precedente. I nuovi casi registrati sono stati 64.861 con 190 decessi. Il numero è inferiore a quello dello scorso martedì quando i casi registrati avevano superato quota 88mila. La frenata della discesa è forse dovuta all’effetto vacanze. Anche il tasso di positività fa registrare un piccolo aumento passando dal 17,8% al 19,1% con diminuzioni invece per quanto riguarda i ricoveri con 12 unità in meno nelle terapie intensive e 282 in meno nei reparti ordinari. Aumenta il numero dei guariti, oggi a quota 89.955 con il numero totale dei positivi che scende di 25.046 unità. A livello regionale i numeri indicano la Lombardia come regione con il più alto numero di casi, con 8.860, seguita dal veneto, dalla Campania e dalla Puglia.

Ultime notizie, ucciso dagli USA il capo di Al Qaeda, Al Zawahiri

L’uccisione del capo di Al Qaida è avvenuta con una operazione condotta dalle truppe USA per mezzo di un drone in Afghanistan. Il presidente Biden ha confermato la notizia della morte di Al Zawahiri, dicendo “Giustizia è fatta” e conformando che gli USA non permetteranno che l’Afghanistan diventi un paese dove si possa praticare impunemente il terrorismo. Oltre al capo di Al Qaeda l’attacco statunitense con il drone non ha causato altre vittime. L’annuncio è stato dato nella notte italiana, alle 1.30

Ultime notizie, grave incidente stradale sull’autostrada A1

Un grave incidente stradale, che ha causato la morte di tre persone è avvenuto nella notte sull’Autostrada A1 nel territorio del frusinate. Lo scontro ha interessato un’auto e due tir ed è accaduto nel tratto di autostrada tra Cassino e San Vittore nella carreggiata in direzione Napoli. La circolazione è stata subito interrotta per poter portare soccorsi ed è ripresa soltanto all’alba di oggi, ma le operazioni di rimozione degli automezzi coinvolti nell’incidente sono ancora in corso.

Ultime notizie, operaio muore sul lavoro schiacciato da un sacco di plastica

Si torna a parlare di incidenti sul lavoro in Campania. Un operaio di 58 anni che stava effettuando un turno di notte è rimasto schiacciato da un sacco di plastica ed i soccorsi sono stati inutili così come la corsa dell’ambulanza sino all’ospedale San Pio. Sulla morte dell’uomo è stata aperta una indagine da parte della procura di Benevento. La prima ricostruzione di quanto accaduto parla di uno schiacciamento subito da un enorme sacco in plastica. La fabbrica in cui lavorava l’operaio è specializzata proprio nella lavorazione di materie plastiche e per fare completa luce sull’incidente verrà anche eseguita l’autopsia sul cadavere dell’operaio.











