Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, aereo militare abbattuto: Zelensky ha convocato i vertici militari

Un aereo militare russo da trasporto militare, un gigantesco Ilyushin Il-76, è stato abbattuto da Kiev ed è precipitato nella regione russa di Belgorod, lungo il confine con l’Ucraina. Nel giorno numero 700 del conflitto, si registra la morte di 65 persone, fra cui molti prigionieri ucraini di guerra che si trovavano a bordo dello stesso velivolo, e che dovevano essere liberati nell’ambito di uno scambio, così come riferisce TgCom24.it. Sull’aereo anche sei membri dell’equipaggio e tre persone definite “accompagnatori”. Kiev ha rivendicato l’abbattimento del velivolo sostenendo però che “l’aereo trasportava missili verso basi da dove i russi spesso attaccano Kharkiv e la regione”.

“I social sono un pericolo per la salute pubblica”/ Sindaco di New York: “Come le armi e il tabacco”

Sulla vicenda si è espresso anche il ministero della difesa ucraino che si è comunque limitato a dire che “stanno ancora chiarendo le informazioni”. Il sito di opposizione russa Meduza aggiunge che: “l’Ukrainskaya Pravda, citando una fonte delle forze armate ucraine, ha scritto che l’incidente è stato opera dell’esercito di Kiev. Secondo gli interlocutori dello stato maggiore ucraino, l’aereo trasportava missili S-300. Ben presto però la notizia è cambiata: ora si dice che la fonte della pubblicazione nelle forze armate ucraine ha solo confermato l’incidente aereo. Il fatto che quanto accaduto sia stato opera delle forze armate dell’Ucraina non è più menzionato nel materiale”. Zelensky ha convocato i vertici militari per fare chiarezza, secondo quanto riferisce RaiNews nessun cadavere sarebbe stato rinvenuto.

Kenneth Smith sarà condannato con l'azoto/ Corte Suprema Usa ha bocciato ricorso: “Dov'è la pietà?”

Ultime notizie, caso Pifferi: due psicologhe indagate per favoreggiamento

Colpo di scena nella vicenda riguardante il caso di Alessia Pifferi, la donna in carcere da un anno e mezzo, accusata di aver abbandonato la sua figlia di 18 mesi, morta poi di stenti. Come riferisce l’Ansa, due psicologhe del carcere milanese di San Vittore che hanno assistito l’imputata durante la detenzione, sarebbero indagate dalle Procura.

La polizia penitenziaria avrebbe eseguito delle perquisizioni nei confronti delle due professioniste che sono state accusate di favoreggiamento e falso ideologico. Secondo quanto sostengono i consulenti della Procura si sarebbero verificati “colloqui clinici e test psicoattitudinali realizzati in violazione dei protocolli”, con un atteggiamento da parte delle psicologhe non di “descrizione clinica” ma di “estrapolazione deduttiva di una vera e propria tesi difensiva”. Anche l’avvocatessa della donna, Alessia Pontenani, sarebbe indagata per falso ideologico.

Neonato costretto a pagare il biglietto del cinema/ Bergamo, mamma: “L'ho portato per allattarlo”

Ultime notizie, Trump vince le primarie anche nel New Hampshire

Nuova vittoria del candidato alla presidenza degli Stati Uniti 2024, Donald Trump. Dopo aver trionfato a mani basse alle Primarie Repubblicane nello stato dell’Iowa, causando poi il ritiro di Ron DeSantis, nelle scorse ore è giunto il successo anche nel New Hampshire con circa il 56 per cento dei voti.

La sua sfidante, Nikki Haley, ha ottenuto il 43,7 per cento delle votazioni, ma non intende mollare, nonostante l’invito del tycoon: “Dovrebbe ritirarsi”. Secondo l’antagonista, però, “La corsa non è finita”, ma in ogni caso dopo queste prime due elezioni sembra essere ormai più che chiara la tendenza di voto dei Repubblicani, pronti a fare di Trump il loro candidato più forte per un possibile ritorno alla Casa Bianca.

Ultime notizie, Le esequie di Gigi Riva

Si sono svolti a Cagliari i funerali di Gigi Riva, con la cerimonia funebre che è stata officiata nella Basilica di Bonaria. Si è trattato di una bella e dolce processione con la quale Cagliari ha regalato l’ultima carezza terrena a Rombo di Tuono. In tantissimi hanno reso omaggio al feretro anche nella mattinata di oggi presso la camera ardente allestita allo stadio di Cagliari e nel piazzale e sulla scalinata davanti alla basilica cagliaritana c’erano oltre 50mila persone con grande presenza di giovani e bambini.

Una cerimonia che si è svolta con grande serenità, proprio nel segno di quella che è stata la vita di Riva. Nel primo pomeriggio di oggi, in occasione dei funerali i negozi non hanno riaperto per il lutto sia a livello cittadino che regionale, che è stato proclamato, e da parte di tutti c’è stato soltanto un grande rispetto per la figura del calciatore e soprattutto dell’uomo.

Ultime notizie, gli insulti razzisti a Maignan

Le forze dell’ordine e quelle del calcio stanno ancora esaminando le immagini per identificare le persone che domenica hanno insultato il portiere del Milan Maignan, allo stadio Friuli. Dopo l’identificazione del primo responsabile, nella giornata di oggi sono stati identificati altri 4 tifosi, compresa una donna. Al momento delle offese la gara venne interrotta per 1 minuto e poi sospesa per 5, prima del ritorno in campo dopo che gli altoparlanti dello stadio avevano ammonito la tifoseria riguardo alle possibili conseguenze delle offese razziste.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

L’alta pressione che si sta portando sull’Italia avrà valori eccezionali arrivando a valori quasi estivi per lo zero termico. Queste le previsioni per il resto della settimana e per l’inizio della prossima. Il picco massimo di questo valore si avrà venerdì e la neve che è caduta negli ultimi giorni in questo modo tenderà a fondersi, rendendo alto il livello dei torrenti e dei fiumi sia nella zona alpina che in quella appenninica.

Oltre che sull’Italia, l’anticiclone africano responsabile di questa situazione meteorologica, si estenderà anche sul resto dell’Europa. Tra gli effetti negativi della situazione ci saranno anche le nebbie in pianura padana e un aumento dell’inquinamento. Le temperature saranno intorno ai 18 gradi specialmente al sud Italia. Il valore dello zero termico salirà a 3.900 metri, una quota che tipicamente viene raggiunta nel mese di giugno ad estate iniziata.











