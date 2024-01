Funerali Gigi Riva diretta video streaming Cagliari 24 gennaio 2024/ Attesi esponenti del mondo dello sport

Oggi i funerali di Gigi Riva a Cagliari: info diretta, dove si svolgerà la cerimonia

Oggi, mercoledì 24 gennaio, è il giorno dell’ultimo saluto a Gigi Riva, una delle ultime leggende dello sport italiano che si è spento a 79 anni, il 22 gennaio, dopo un malore causato da una sindrome coronarica acuta. La morte di Gigi Riva ha commosso l’Italia e in particolare Cagliari, la città che aveva reso grande sportivamente con il suo talento e di cui si era innamorato al punto da rinunciare ad offerte più importante e in cui aveva scelto di vivere insieme alla sua famiglia. Proprio a Cagliari, dopo l’apertura della camera ardente all’Unipol Domus di Cagliari, si svolgeranno i funerali.

L’ultimo saluto di Gigi Riva si svolgerà oggi, 24 gennaio, alle 16, presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria. A celebrare la messa sarà l’arcivescovo del capoluogo sardo, Monsignor Giuseppe Baturi, con la cerimonia che sarà trasmessa in diretta da Radio Kalaritana e Teleregione Live.

L’ultimo viaggio di Gigi Riva in tuta

Come fa sapere La Repubblica, per l’ultimo viaggio, Gigi Riva è stato composto con la tuta azzurra della Nazionale degli anni Sessanta, con una maestosa scritta “Italia” sul petto. Ai funerali, alle due famiglie di Riva ovvero quella formata dai figli e dalla moglie e quella sportiva del Cagliari con cui vinse lo scudetto, sono attese diverse personalità del mondo dello sport e della politica. Alle esequie è attesa la squadra del Cagliari calcio, ma anche le personalità politiche della città che ha indotto due giorni di lutto cittadino.

“Campione straordinario nello sport, uomo di grandi valori, raro esempio di correttezza, rispetto e simbolo per intere generazioni, segno di riscatto sociale – si legge nell’ordinanza firmata da Paolo Truzzu -, ha amato la Sardegna e la città di Cagliari, scegliendola quale sua casa, luogo di vita e degli affetti più profondi”.

Le parole del parroco della Basilica di Nostra Signora di Bonaria di Cagliari

A celebrare i funerali di Gigi Riva sarà l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Giuseppe Baturi. Il parroco della Basilica di Nostra Signora di Bonaria del capoluogo sardo, Padre Eugenio Caramia, ha ricordato con parole d’affetto il grande campione che è stato salutato alla camera ardente da una grandissima folla.

“La scelta di fare i funerali nella Basilica di Bonaria è una cosa significativa perché è la Patrona della Sardegna e lui è rimasto sardo per tutta la vita. Questo ci fa tanto onore, è un’emozione forte. Riva si sentiva sardo, era figlio di questo Santuario. Ieri sera appena avuta la notizia, che ci ha colto di sorpresa, abbiamo fatto una preghiera per lui”, le parole di Padre Eugenio come riporta Rai News.











