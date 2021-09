ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Afghanistan, Mullah Hasan nuovo Premier (9 settembre)

Il Mullah Hasan è il nuovo premier del governo talebano insediatosi a Kabul: tra i suoi ministri risultano molti nomi legati al terrorismo internazionale. Il primo atto del governo è stato quello di vietare lo sport femminile, vanificando anni di faticose conquiste e relegando le donne al margine della vita sociale.

Ultime notizie, Green Pass: tensioni nel Governo

Il Green Pass continua ad alimentare forti tensioni tra le forze politiche, che non riescono a trovare un equilibrio sull’uso di questo strumento. ll Decreto Legge che contiene le norme sul Green Pass scadrà il prossimo 21 Settembre ma restano ancora da votare circa 20 emendamenti. La Maggioranza è spaccata anche sul tema della liberalizzazione della cannabis e sul reddito di cittadinanza.

Causa incidente, fugge e si spara/ Urbino, suicidio durante controllo carabinieri…

Ultime notizie Coronavirus: il bollettino

Sul fronte della pandemia da Coronavirus si registrano 5.923 nuovi positivi e 69 decessi, a fronte dei 4.720 nuovi casi e 71 morti di martedì. Il tasso di positività si attesta al 2%. Intanto il comitato tecnico-scientifico dell’Agenzia del farmaco ha dato parere favorevole alla somministrazione della terza dose di vaccino, che avrà inizio da fine Settembre dando priorità ai soggetti più fragili, come anziani ed immunodepressi.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO/ Estrazione oggi 8 settembre: numeri vincenti (236/2021)

Ultime notizie, morti sul lavoro: tragico bilancio

Si aggrava il tragico bilancio delle morti bianche, con tre persone che hanno perso la vita in incidenti sul lavoro nelle ultime 24 ore. A Pietrasanta un operaio è rimasto schiacciato sotto alcune lastre di marmo mentre a Napoli un cinquantanovenne è deceduto lavorando in un cantiere della metropolitana. La terza vittima è un agricoltore di 73 anni morto mentre potava un albero in un’azienda agricola di Arezzo.

Ultime notizie, Omicidio Chiara Ugolini, convalidato fermo di Impellizzeri

E’ stato convalidato il fermo e la misura cautelare in carcere per Emanuele Impellizzeri, il trentottenne accusato dell’omicidio di Chiara Ugolini, la ragazza di soli ventisette anni trovata morta a casa del fidanzato a Bardolino. L’indagato, che aveva precedenti penali ed era stato affidato in prova ai servizi sociali, si è avvalso della facoltà di non rispondere,

Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio, forse seguito ad un tentativo di violenza sessuale.

Attentati Parigi, caos al maxi-processo/ Malore imputato, Salah "noi maltrattati!"

Ultime notizie, tabaccaio in fuga: le scuse all’anziana vittima

Il tabaccaio di 57 anni accusato di avere sottratto un Gratta e Vinci da mezzo milione di Euro ad un’anziana di Napoli si è pentito ed ha chiesto scusa alla vittima. Il legale dell’uomo ha riferito che il suo assistito, accusato anche di un tentativo di estorsione nei confronti della donna, ha compreso di avere sbagliato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA