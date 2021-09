Torino, incendio a Porta Nuova/ Video, brucia palazzo, fumo nero sulla città

Paura stamane a Torino per un vasto incendio divampato in zona stazione Porta Nuova. Come da immagini che potete vedere anche in questa pagina, una colonna di fumo nero si è stagliata altissima sopra il cielo, visibile da diverse zone del capoluogo piemontese. A bruciare, come riferito da numerosi organi di informazione in questi minuti, a cominciare dai colleghi di Fanpage e de La Stampa, edizione online, sarebbe un edificio che si affaccia su Piazza Carlo Felice. Le fiamme hanno riguardato in particolare i piani alti del palazzo, e l’allarme è stato ovviamente lanciato nel giro di pochi istanti, anche perchè l’episodio è passato tutt’altro che inosservato.

Sul luogo si sono recati nel giro di pochi minuti numerosi vigili del fuoco del corpo torinese, e gli stessi sono al lavoro in questi istanti per domare le fiamme. Non vi sono invece notizie in merito a eventuali feriti o a persone rimaste nello stabile, mentre si sa che la circolazione dei mezzi pubblici nella zona è stata interrotta, e che i dipendenti della Decathlon lì vicina sono stati fatti evacuare per precauzione.

TORINO, INCENDIO IN UN PALAZZO IN ZONA PORTA NUOVA: VIGILI DEL FUOCO IN AZIONE

La speranza, ovviamente, è che non siano coinvolte delle persone, ma solamente con il passare delle ore si avranno novità a riguardo. L’episodio si è verificato di preciso attorno alle ore 10:50 di stamane, circa un paio d’ore fa, e come detto sopra, i pompieri sono ancora in azione visto che l’incendio è stato di dimensioni notevoli.

La mente è corsa subito a quanto accaduto soltanto pochi giorni fa in quel di Milano, dove è bruciato interamente un grattacielo non troppo distante dal centro. In quel caso i danni erano stati ben più gravi visto che l’intera facciata dell’edificio era andato in fumo, e tutte le famiglie al suo interno sono state ovviamente costrette ad abbandonare la propria abitazione, con tutto ciò che ne consegue.

