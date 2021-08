ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, allerta meteo caldo in Italia (8 agosto)

Ultime notizie: aumentano, seppur lievemente, i nuovi casi positivi al coronavirus in Italia, passando dai 6.599 di venerdì ai 6.902 di sabato. Scende però al 2,3% l’indice di positività 2,3%, scontando il maggior numero di tamponi effettuati, 293.863. I decessi registrati sono 22 contro i 24 del giorno precedente. Il numero dei pazienti ricoverati in intensiva sale di 11 unità ed arriva a quota 288, mentre l’aumento dei ricoveri ordinari è stato di 84 unità, con il nuovo totale che sale a 2.533 degenti attualmente negli ospedali italiani causa Covid-19.

Sale a 39 il bottino complessivo di medaglie per la spedizione azzurra ai giochi olimpici di Tokio, con il bronzo conquistato nella lotta libera da Conyedo nella categoria 87 chilogrammi. Nella ginnastica ritmica la squadra femminile si è classificata terza dopo le eliminatorie e oggi disputerà la finale. Scesa in pista anche la formazione della staffetta 4 x 400 metri piani, che si è classificata al settimo posto, limando ancora il primato italiano come fatto in semifinale, e portandolo a 2’58″81. Intanto nel basket la finale per l’oro è stata vinta dagli USA, non senza soffrire, contro la Francia che li aveva battuti nel girone eliminatorio.

Le previsioni meteo per la prossima settimana che porta al Ferragosto, parlano dei giorni più roventi dell’estate con temperature che in alcuni casi, in particolare al Sud, toccheranno anche i 45 gradi. Il fine settimana prevede per oggi ancora piogge e temporali sull’arco alpino, ma successivamente anche in quelle zone arriverà il grande caldo proveniente dall’Africa. Proprio il fine settimana del 14 e 15 agosto potrebbe essere quello con le maggiori temperature soprattutto al sud e su Sicilia e Sardegna.

Maria Licciardi, super-boss dell’Alleanza di Secondigliano, è stata fermata all’aeroporto romano di Ciampino dai carabinieri del gruppo dei Ros, mentre stava per partire per la Spagna. Si tratta di una figura apicale dell’omonimo clan di camorra, operante in particolare nella parte settentrionale della città di Napoli. La donna, che ufficialmente si stava recando dalla figlia a Malaga, viene descritta dai testimoni di giustizia come una personalità dal carattere ferro e perfettamente in grado di guidare il cartello criminale.

