Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Le medaglie e la classifica: Italia ancora a podio (oggi 7 agosto)

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: CINA E STATI UNITI SEPRE AL COMANDO

Il medagliere Olimpiadi Tokyo 2020, quando stiamo per entrare nella giornata di sabato 7 agosto e di conseguenza nel penultimo giorno di questi Giochi, vede sempre la Cina in fuga al primo posto e gli Stati Uniti all’inseguimento al secondo posto, ma con cinque ori in meno, differenza che non sarà affatto facile colmare in due giorni, mentre il Giappone sembra in grado di difendere un terzo posto che sarebbe straordinario e la Gran Bretagna si gode il quarto posto in una lotta però emozionante con Russia, sotto l’acronimo del comitato olimpico russo, e Australia. Gli Usa sono comunque la nazione che ha conquistato più medaglie in assoluto, ma questo primato non basta per primeggiare nella classifica del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 che (come in ogni edizione dei Giochi) mette al primo posto la rappresentativa con più ori. Per questo al momento c’è davanti a tutti la Cina, che si gode il comando nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 con 36 ori, 26 argenti e 17 bronzi, 79 medaglie totali e un margine da difendere nel confronto con gli Usa, che hanno in totale ben 21 medaglie in più (addirittura 98) ma cinque ori in meno. Per gli Stati Uniti infatti ci sono “soli” (si fa per dire) 31 ori più ben 36 argenti e di nuovo 31 bronzi. Il Giappone non è più in lotta per il primato, ma 24 ori, 11 argenti e 16 bronzi sono comunque un bottino fantastico, così come quello della Gran Bretagna che è quarta con 18 ori, 20 argenti e altrettanti bronzi. La quarta piazza però è ambita anche da Russia e Australia nel medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020. La tradizionale super-potenza, cioè la Russia, ha ben 62 medaglie (terza per numero di podi davanti a Giappone, Gran Bretagna e Australia) ma “soli” 17 ori ed è dunque quinta, con anche 23 argenti e 22 bronzi. Subito dietro ecco l’Australia che ha 17 ori come i russi, ma “soli” 6 argenti ed è di conseguenza dietro – 44 medaglie complessive per i “canguri”, anche grazie a 21 bronzi.

ITALIA SETTIMO POSTO NEL MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020

Per quanto riguarda invece il medagliere degli italiani, alle Olimpiadi Tokyo 2020 la nostra spedizione ha raccolto finora 37 medaglie: ieri è maturato ufficialmente il nostro nuovo record di podi in una singola edizione delle Olimpiadi, ma soprattutto sono arrivati gli straordinari due ori di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile di atletica e di Luigi Busà nel kumite -75 kg di karate maschile e per finire qualcosa di ancora più incredibile, l’oro della staffetta 4×100 m, con i quali siamo arrivati a quota dieci per quanto riguarda i titoli olimpici azzurri. Alle Olimpiadi Tokyo 2020 quali ambizioni avremo oggi per le medaglie degli italiani? Parliamo della giornata di sabato 7 agosto 2021 e c’è da ricordare che saranno molte finali di atletica, tra cui la staffetta 4×400 maschile con l’Italia in finale. Attenzione anche alla Madison di ciclismo su pista, dove l’Italia schiera la coppia formata da Simone Consonni ed Elia Viviani, entrambi già sul podio in altre gare nel velodromo di Izu. Per la ginnastica ritmica abbiamo Milena Baldassarri nella finale individuale, mentre le Farfalle sono impegnate nelle qualificazioni per sognare popi domani a squadre. L’Italia ci sarà anche nella finale a squadre del nuoto sincronizzato, anche se servirebbe una clamorosa impresa per sognare il podio, infine dovremo stare attenti ad Abraham Conyedo Ruano, italo-cubano che spera nei ripescaggi della lotta, più Silvia Semeraro che è la nostra ultima carta nel karate. Ne vedremo delle belle dalle Olimpiadi Tokyo 2020 in tv…

MEDAGLIERE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE DI GERMANIA, FRANCIA E OLANDA

Stiamo però parlando del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020, allora dobbiamo dire che con il tris di oro di ieri siamo addirittura davanti alla Germania, che storicamente era tra i colossi e stavolta è ottava. Per i tedeschi 9 ori, 11 argenti e 16 bronzi, in totale 36 medaglie, dunque la Germania è dietro l’Italia anche nel totale delle medaglie, dal momento che i podi azzurri sono la bellezza di 38 (record storico assoluto) con dieci ori, altrettanti argenti e 18 bronzi. In nona posizione abbiamo l’eccellente Olanda (considerata la popolazione inferiore), capace finora di vincere nove ori, 10 argenti e 12 bronzi e di precedere la Francia, che chiude la top 10 del medagliere delle Olimpiadi Tokyo 2020 con sette ori, 11 argenti e nove bronzi, solo 27 medaglie per i galletti che dunque anche dal punto di vista della quantità sono gli ultimi del quartetto con Italia, Germania e Olanda.

CLASSIFICA MEDAGLIERE OLIMPIADI 2020 – AL 6 AGOSTO 2021

1 Cina: 36 oro, 26 argento, 17 bronzo (79 totali)

2 Usa: 31 oro, 36 argento, 31 bronzo (98 totali)

3 Giappone: 24 oro, 11 argento, 16 bronzo (51 totali)

4 Gran Bretagna: 18 oro, 20 argento, 20 bronzo (58 totali)

5 COR (Comitato Olimpico Russo): 17 oro, 23 argento, 22 bronzo (62 totali)

6 Australia: 17 oro, 6 argento, 21 bronzo (44 totali)

7 Italia: 10 oro, 10 argento, 18 bronzo (38 totali)

8 Germania: 9 oro, 11 argento, 16 bronzo (36 totali)

9 Olanda: 9 oro, 10 argento, 12 bronzo (31 totali)

10 Francia: 7 oro, 11 argento, 9 bronzo (27 totali)

LE MEDAGLIE DELL’ITALIA ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

10 ori (Vito Dell’Aquila, doppio pesi leggeri femminile canottaggio, Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs, Nacra 17 vela, inseguimento a squadre maschile ciclismo su pista, Massimo Stano, Antonella Palmisano, Luigi Busà, 4×100 m U)

10 argenti (Luigi Samele, Daniele Garozzo, Diana Bacosi, 4×100 sl U, Giorgia Bordignon, sciabola U squadre, Gregorio Paltrinieri 800 sl, Mauro Nespoli, Vanessa Ferrari, Manfredi Rizza)

18 bronzi (Mirko Zanni, Odette Giuffrida, Elisa Longo Borghini, Nicolò Martinenghi, Maria Centracchio, spada D squadre, 4 senza maschile canottaggio, Federico Burdisso, due pesi leggeri maschile canottaggio, fioretto D squadre, Lucilla Boari, Simona Quadarella, Irma Testa, Antonino Pizzolato, 4×100 mista U, Gregorio Paltrinieri fondo, Elia Viviani, Viviana Bottaro)

