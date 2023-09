Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, approvata la Nadef, Giorgia Meloni: “Basta sprechi”

Nelle scorse ore il consiglio dei ministri ha approvato la Nadef, la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, attraverso cui il governo intende confermare “gli aiuti alle famiglie con redditi medio bassi e il taglio del cuneo”. Una manovra “all’insegna della serietà e del buon senso”, così come fanno sapere fonti dell’esecutivo, riportate da TgCom24.it.

E ancora, previsto “l’avvio dell’applicazione della delega fiscale per proseguire nella politica di riduzione delle tasse”. A livello di debito la stima nella Nadef parla di un deficit che sale al 5.3% nel 2023 per la contabilizzazione del Superbonus e “che sarà fissato nel quadro programmatico al 4,3% nel 2024 liberando 0,7 punti, circa 14 miliardi di deficit per la manovra”. Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, è stata molto chiara: “Ora basta sprechi”.

Ultime notizie, forte scossa di terremoto a Campi Flegrei

Nella giornata di ieri si è verificata una violenta scossa di terremoto in quel di Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Il sisma è stato di magnitudo 4.2 gradi sulla scala Richter ed ha causato ovviamente il panico fra i residenti, molti dei quali sono scesi in strada temendo il peggio.

Subito sono scattati i controlli della Protezione Civile, a cominciare da edifici pubblici e scuole. A riguardo il sindaco di Pozzuoli ha ordinato la chiusura di tutti gli istituti per la giornata di ieri, in via precauzionale. Fermi per diverse ore anche i treni che transitavano nella zona, e dopo vari controlli le tratte sono state riaperte a cominciare da quelle dell’Alta Velocità e i convogli regionali. Fortunatamente non si sono verificati danni ne tanto meno feriti, ma la paura in zona è stata davvero tanta, alla luce anche del fatto che la terra sta tremando ormai da diversi giorni a Campi Flegrei.

Ultime notizie, terribile incendio in Iraq: più di cento morti

Un terribile incendio si è verificato nelle scorse ore in Iraq. Il rogo è scoppiato in occasione di un matrimonio in una cittadina non troppo distante da Mosul, provocando più di cento morti e 150 feriti gravi.

Un bilancio che si è aggravato di ora in ora a conferma della gravità di un episodio quasi senza precedenti. Secondo la ricostruzione di quanto accaduto sembra che a provocare le fiamme siano stati dei fuochi d’artificio presenti nella sala da festa proprio per celebrare le nozze. Inoltre sembra che nel banchetto fosse presente del materiale altamente infiammabile e ritenuto illegale in Iraq. Una doppia condizione che ha provocato una vera strage tenendo conto dei centinaia di morti e dei feriti alcuni molto gravi. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine per cercare di individuare eventuali responsabili.

Ultime notizie, sciopero venerdì 29 precettato

Lo sciopero dei trasporti e dei mezzi pubblici previsto per venerdì prossimo, 29 settembre, è stato precettato dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini. Il leader della Lega ha deciso di “impugnare” l’agitazione in programma questo venerdì, riducendola da 24 a sole 4 ore. Lo stesso era accaduto lo scorso mese di luglio, quando sempre il vice presidente del consiglio aveva deciso di dimezzare la durata della manifestazione per evitare di creare dei disagi ai viaggiatori.

In ogni caso venerdì sarà una giornata da bollino nero visto che si fermeranno anche gli aerei, con uno sciopero nazionale di 254 ore dei lavoratori dell’handling. Lo stop è stato proclamato dalle sigle Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl T.a e dai sindacati di base Usb e Cub per il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da sei anni.

Ultime notizie, tragedia familiare ad Alessandria

Una vera e propria tragedia familiare è avvenuta ad Alessandria dove un uomo di 67 anni, Martino Benzi ha ucciso nella propria casa la moglie ed il figlio e poi si è recato nel pensionato dove viveva la suocera ed ha ucciso anche lei prima di suicidarsi. Secondo quanto rilevato la sequenza degli omicidi ha riguardato prima il figlio 17enne che stava dormendo e successivamente la moglie, entrambi con colpi di coltello.

L’uomo ha lasciato dei biglietti nei quali ha raccontato i due delitti, ma senza dare spiegazioni riguardo alle motivazioni. L’ultimo delitto è stato quello della suocera 80enne che è stata uccisa utilizzando un rasoio da barbiere. Il suicidio è avvenuto nel cortile del pensionato dove viveva l’anziana, sempre per mezzo di un coltello. Riguardo alla salute mentale dell’uomo, un ingegnere, non ci sono notizie di possibili malattie.

Ultime notizie, operazione antimafia in Sardegna con 31 arresti

Una operazione segreta condotta dai reparti dei Ros ha portato all’arresto di 31 persone in Sardegna, accusate di vari reati tra i quali l’associazione mafiosa, e traffico di droga. Tra gli arrestati anche nomi conosciuti come quello di Gabriella Murgia, ex assessora regionale, e di Tommaso Girolamo Cocco, primario dell’ospedale di Cagliari. Le imputazioni a carico dei 31 arrestati sono diverse e alcuni dovranno rispondere di accuse molteplici. L’ospedale Binaghi di Cagliari era uno dei punti di incontro tra i criminali.

Ultime notizie, le news sulla guerra Ucraina – Russia

I mercenari della Wagner sono tornati a combattere a Bakhmut, con nuovi comandanti. La notizia è stata comunicata da fonti di Kiev che hanno anche dichiarato che questo ritorno non influirà sulle sorti della guerra. Le truppe che erano guidate precedentemente da Prigozhin, sono ora coordinate da altri uomini. Allo stesso tempo il leader ucraino Zelensky, ha nominato consigliere indipendente uno sportivo ucraino molto famoso, l’ex milanista Andriy Shevchenko. Intervistato, il calciatore ha dichiarato che ha accettato questo incarico per amore del proprio paese. Shevchenko è stato anche il CT della nazionale ucraina.











