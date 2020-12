ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: arrivano nuove dosi del vaccino (29 dicembre)

Il bollettino dell’epidemia di coronavirus segnala l’effettuazione di 68.681 tamponi, con 8.585 nuovi casi accertati ed il rapporto che torna a scendere di nuovo attestandosi al 12,4%. Salgono invece i decessi, 445 mentre nelle 24 ore precedenti se ne erano registrati 305. Calo per il numero delle persone in terapia intensiva, – 15, mentre sono 361 i nuovi ricoveri nei reparti “covid 19”. Il numero totale dei decessi sale a 72.370 persone. La regione con il maggior numero di positivi è il Veneto, con 2.782 nuovi casi, mentre tutte le altre sono sotto quota 1.000 con il Lazio con 966, l’Emilia Romagna con 750. Il numero delle persone guarite è di 14.675 e quindi il totale dei positivi attuali cala di 6.539. I test effettuati in totale in Italia dall’inizio della pandemia hanno superato i 26 milioni. L’adozione delle misure di contenimento per il covid 19 ha portato a basse percentuali per quanto riguarda l’influenza stagionale. In un rapporto dell’Iss si nota che le sindromi influenzali nella settimana 51 hanno avuto una incidenza di 1,7 casi ogni 1000 assistiti, notevolmente inferiore a quella dello scorso anno, con 4,7 casi ogni 1000 assistiti.

Ultime notizie, in arrivo in Italia altre 469.950 dosi del vaccino Pfizer

La campagna di vaccinazione di massa sta per partire anche nel nostro paese dopo la prima simbolica giornata del V Day. Sono infatti in arrivo le dosi necessarie, a partire da oggi, ed anche la struttura è pronta per iniziare le vaccinazioni. Le consegne saranno effettuate presso i 203 siti che fanno parte del primo gruppo individuato a livello nazionale e permetteranno di effettuare le vaccinazioni di personale sanitario e di ospiti e personale delle RSA. Le consegne da parte della Pfizer continueranno anche il 30 e 31 dicembre, come confermato anche da Federico D’Incà. ministro per i Rapporti con il Parlamento.

Ultime notizie, nuovi venti di crisi sul governo

Tornano a spirare venti di crisi per la compagine governativa con Matteo Renzi che critica duramente il piano di Conte per il Recovery plan. Il leader di Italia Viva ha definito il piano del premier senza anima e senza ambizione e si è detto pronto a lasciare se non si vedrà un cambio di passo. Renzi ha dichiarato che in caso di spese fatte male l’Italia sarà “strangolata” dal debito e nella giornata di mercoledì presenterà un piano composto di 61 proposte al ministro dell’Economia.

Ultime notizie, le palestre e le piscine decisione dopo il 6 gennaio

Il Dpcm attualmente in vigore scadrà il prossimo 15 gennaio, ma la riapertura per piscine e palestre dopo quella data non è ancora sicura e fonti governative hanno fatto sapere che una decisione in merito sarà presa soltanto dopo il 6 gennaio in base all’andamento dell’epidemia di coronavirus. Anche cinema e teatri stanno aspettando l’eventuale riapertura ma attualmente i pareri negativi sono più di quelli positivi.

Ultime notizie, maltempo nel nord Italia

Ancora maltempo in tutta Italia, con particolari problemi per le regioni del Nord. Anche Milano è sotto la neve, così come Torino ed altre città. La pianura padana è quasi del tutto bianca ed a Venezia sono state alzate le paratie del Mose in previsione dell’acqua alta. Nelle regioni centrali e del Sud Italia la neve è caduta soprattutto nelle zone interne appenniniche, mentre continuano le violente mareggiate sulle coste.



