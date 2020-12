ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: arrivano nuove dosi di vaccino (30 dicembre)

Tornano a calare i numeri del contagio nel bollettino di oggi. Il numero dei nuovi casi sale a 11.212 ma con il doppio dei tamponi effettuati rispetto alle 24 ore precedenti, 128.740, per cui il tasso di positività scende nettamente e si attesta all’8.7%. Aumentano invece i decessi che salgono dai 445 di lunedì a quota 659. Un aumento derivato anche dalla registrazione di alcune vittime dei giorni scorsi. La regione Veneto è ancora la più colpita con 2.655 casi, circa il 22% del totale italiano. Per quanto riguarda i guariti sono 17.044 e il numero degli attualmente contagiati diminuisce di conseguenza.

Ultime notizie, morto Pierre Cardin uno dei maggiori stilisti mondiali

A 98 anni di età è deceduto uno dei più grandi stilisti del mondo a cavallo tra XX° e XXI° secolo. Pierre Cardin. La morte è avvenuta a Parigi, dove lo stilista era ricoverato nell’ospedale americano di Neully. Conosciuto anche come lo “stilista del futuro“, Pierre Cardin era italiano di nascita e naturalizzato francese dopo il trasferimento oltralpe avvenuto all’età di 2 anni. A lui si deve uno stile innovativo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La notizia della morte dello stilista è stata riferita da una agenzia francese, l’Afp.

Ultime notizie, forte terremoto in Croazia

Un forte sisma, di magnitudo 6.4 ha colpito la Croazia nelle vicinanze di Zagabria. Molti gli edifici crollati nella città di Petrinja e 7 persone, tra le quali una bambina di 12 anni, sono morte. I soccorsi stanno ancora lavorando tra le macerie, e la centrale nucleare di Krsko, che si trova in Slovenia, è stata fermata per precauzione. La città di Petrinja si trova a circa 44 chilometri di distanza da Zagabria, ma la scossa, intorno alle 12.20 di martedì, è stata avvertita molto chiaramente anche in Italia, specialmente in Friuli e nelle regioni adriatiche, ma anche a Napoli. Nel territorio croato si sono poi susseguite altre scosse di minore entità.

Ultime notizie, in arrivo nuove dosi del vaccino

Mentre con le prime dosi di vaccino sono già state effettuate 8.361 vaccinazioni, la prima consegna con un quantitativo più forte è in arrivo in Italia, con un leggero ritardo, dovuto soprattutto alle cattive condizioni meteorologiche. Le dosi saranno distribuite da Pfizer a tutte le regioni senza dover passare per il centro di raccolta e oggi ci sarà il via alla vaccinazione. Intanto il vaccino elaborato da AstraZeneca è in ritardo rispetto ai tempi previsti e secondo l’Ema non potrà essere approvato entro il prossimo mese di gennaio.

Ultime notizie, il maltempo imperversa ancora in Italia

Dopo le abbondanti nevicate di lunedì, anche ieri le regioni del Nord sono state sottoposte al maltempo, ed in provincia di Bergamo alcuni comuni sono rimasti isolati, Nel resto dell’Italia restano condizioni difficili a causa del forte vento e delle mareggiate, ed a Napoli si sono registrati anche degli allagamenti.

Ultime notizie, record di casi di contagio in Gran Bretagna

Continua il momento di grande difficoltà per la Gran Bretagna per i contagi da coronavirus. Dai 41mila contagi, che era stato il nuovo record giornaliero, i casi sono passati a oltre 53mila, mettendo in difficoltà le strutture sanitarie del paese. Anche la Francia si trova alle prese con una recrudescenza dei casi con più di 11mila persone contagiate ed il governo ha l’intenzione, limitatamente alle regioni a maggiore rischio, di anticipare il coprifuoco, previsto per le 20.00, alle 18.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA