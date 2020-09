ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: AstraZeneca riprende test vaccino (13 settembre)

Ultime notizie: l’azienda biofarmaceutica AstraZeneca ha ripreso i test per lo sviluppo del vaccino contro il Covid-19. Negli ultimi giorni la sperimentazione si era interrotta dopo che in uno dei volontari si era verificato una cosiddetta “reazione avversa”, che aveva provocato preoccupazione per eventuali effetti indesiderati relativi alla somministrazione della soluzione studiata con l’Università di Oxford. AstraZeneca tuttavia ha ripreso la sperimentazione dopo aver ricevuto l’autorizzazione da tutti gli enti regolatori della Gran Bretagna che si occupano del caso. Non è stata infatti rilevata alcuna correlazione tra la problematica riscontrata dal volontario (una lesione del midollo spinale) e il vaccino. Una notizia che sembra riaccendere le speranze di ottenere un vaccino in tempi relativamente brevi.

Ultime notizie, forte esplosione a Milano: 9 feriti

Paura al civico 20 in uno stabile di Piazzale Libia, zona Porta Romana di Milano Sud dopo il verificarsi di una grossa esplosione in una palazzina. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 7:15: un boato che si è sentito anche a diversi isolati di distanza e che ha mandato in frantumi i vetri delle palazzine limitrofe, danneggiando anche le automobili. L’esplosione ha coinvolti i primi 3 piani del civico 20. Stando alle ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti sul posto all’origine dell’esplosione si presuppone una perdita notevole di gas, proveniente dal primo piano elle abitazioni. Ci sono stati in totale 9 feriti, fra cui l’inquilino dell’appartamento in cui si è verificata l’esplosione che ha riportato gravi ferite da ustioni al momento ricoverato in stato di shock. Sono state evacuate decine di famiglie anche dalla palazzine adiacenti, mentre i feriti sono stati smistati fra il Fatebenefratelli ed il Policlinico.

Ultime notizie, omicidio Willy: presente anche il premier Conte ai funerali

Si sono tenuti ieri mattina i funerali di Willy Monteiro, il ragazzo capoverdiano che è stato brutalmente ucciso a calci e pugni dal branco una settimana fa a Colleferro. Alle esequie presenti in moltissimi, fra amici, parenti e personalità di spicco. Primo fra tutti il Vescovo che ha celebrato l’estremo saluto, lanciando un messaggio di speranza per il futuro. Presente anche il premier Conte che, alla fine dei funerali, ha abbracciato la famiglia affermando che il Paese intero la sostiene nel dolore. Si chiarisce anche la polemica sui soccorsi di quella sera secondo cui l’ambulanza sarebbe arrivata con un’ora di ritardo. Tra il momento dell’attivazione del mezzo e l’arrivo in loco del mezzo sono passati 12 minuti.



