Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: AstraZeneca, si ricomincia a vaccinare (19 marzo)

Aumenta al 7% il tasso di positività odierno del coronavirus , dopo il 6,2% di ieri. I dati riportati dal bollettino sono 353,737 tamponi effettuati, con 24.935 nuovi casi di contagio. I decessi odierni sono stati 423 con un lieve calo rispetto al giorno precedente. Con questi numeri i morti totali sono 103.855. Le terapie intensive oggi vedono 3.333 ricoverati, con 16 unità in più rispetto alle 24 ore precedenti, mentre i ricoveri ordinari sono aumentati di 177 unità, portando così il totale a quota 26,694.

Ultime notizie, via libera dell’EMA al vaccino Astra Zeneca

L’Agenzia europea del farmaco ha diramato un comunicato con il quale dichiara che il vaccino Astra Zeneca è efficace e sicuro . La commissione clinica ha comunicato che il vaccino non determina un incremento dei casi di trombosi, e che al contrario i numeri percentuali sono inferiori a quelli che si registrano tra le persone non vaccinate. Dopo questa dichiarazione la Francia ha ripreso subito la sua campagna vaccinale, mentre in Italia, come comunicato dal Premier, Draghi, la somministrazione dei vaccini riprenderà nella giornata di domani, venerdì, a partire dalle 15.00. Nella conferenza stampa ha parlato la direttrice Emer Cooke, rassicurando in merito ad eventuali problemi legati al vaccino. La sospensione delle vaccinazioni oin Italia, effettuata in via precauzionale, è quindi stata di 4 giorni.

Ultime notizie, nominata la nuova segreteria del Pd

Il segretario Enrico Letta ha completato le nomine per la segreteria del Partito Democratico, con la nomina di 8 uomini ed altrettante donne. Uno dei componenti che entra per la prima volta in questo gruppo è Mauro Berruto, che è stato allenatore della nazionale di volley e si occuperà specificatamente dello sport. Alcuni nomi sono stati confermati rispetto alla precedente segreteria di Nicola Zingaretti. Ad ognuno dei componenti della segreteria è stato assegnato uno specifico settore di competenza. Confermata Cecilia D’Elia nella posizione di portavoce della “conferenza nazionale delle donne dem”.

Ultime notizie, la giornata delle vittime del Covid

Celebrata a Bergamo la “Giornata nazionale vittime del Covid” alla presenza del Premier Draghi, che durante l’inaugurazione del “Bosco della memoria” ha dichiarato che non ci saranno mai più “anziani senza assistenza” e che l’Italia saprà ricostruire senza dimenticare. Alla manifestazione hanno partecipato anche il sindaco di Bergamo, Gori, e dopo i discorsi di rito c’è stato il suono della tromba di Paolo Fresu. Nel corso della manifestazione il Premier ha deposto una corona sulla stele che ricorda le vittime di questa città, tra le più colpite nei primi giorni della pandemia. Il Premier ha comunicato che grazie all’incremento delle forniture di vaccini, la campagna vaccinale procederà più speditamente recuperando i ritardi dovuti alla sospensione.

FESTA DEL PAPÀ 2021 OGGI 19 MARZO/ Frasi e auguri: un giorno di grande tradizione

Ultime notizie, crisi Usa-Russia

Dopo le accuse di ieri da parte del presidente americano Joe Biden, è arrivata immediatamente la risposta da parte di Putin, che riguardo all’affermazione “è un killer”, ha dichiarato “chi lo dice lo è”. La motivazione ufficiale delle parole di Biden è dovuta alle interferenze che la Russia avrebbe effettuato durante la campagna elettorale statunitense, per appoggiare Donald Trump, ma sicuramente ci sono anche motivi non nominati come la competizione sui vaccini e quella riguardante le aree di influenza. Putin ha comunque augurato a Biden di godere di ottima salute ed ha detto che i dialoghi tra le due superpotenze continueranno, ma la cooperazione avverrà secondo le sue condizioni.

