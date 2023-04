Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, attentato a Tel Aviv: morto 35enne italiano

Choc a Tel Avviv, in Israele, dove si è verificato nelle scorse ore un attentato terroristico: un’auto è piombata sulla folla e fra le vittime vi è purtroppo anche un italiano. Si tratta del 35enne romano Alessandro Parini, che è rimasto ucciso dopo l’investimento. Feriti invece altri due connazionali, che non sarebbero comunque in pericolo di vita. Il trio stava camminando sul lungomare della nota città israeliana quando è piombata a folle velocità una vettura guidata da un terrorista.

Questi è anche sceso dal mezzo e avrebbe provato a sparare prima di venire ucciso dalle guardie di sicurezza. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha confermato il tutto via Twitter: “Le autorità israeliane confermano la morte del cittadino italiano Alessandro Parini. Esprimo ferma condanna contro il terrorismo e vicinanza alle famiglie. La Farnesina è al lavoro”.

Ultime notizie, tragedia a Bertinoro, morti tre fratelli

Nel pomeriggio di ieri una tragedia ha colpito tre fratelli, due dei quali minorenni, di 10 e 14 anni, che sono morti dopo il crollo di un silos di mangime che è stato urtato dall’auto condotta dalla sorella maggiorenne. L’urto ed il successivo crollo sono avvenuti in una azienda agricola, la Casagrande, ed i tre fratelli, di origine marocchina, si trovavano a bordo di una vettura con la sorella maggiorenne che stava esercitandosi nella guida. Una enorme quantità di mangime si è quindi riversata sopra l’auto causando la morte degli occupanti. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli uomini dei vigili del fuoco e i carabinieri per cercare di chiarire le cause dell’incidente.

Ultime notizie, giovane si suicida per aver mentito sui suoi esami universitari

Un giovane studente universitario fuori sede, originario di un paese del brindisino, si è tolto la vita in casa a Chieti a causa delle menzogne raccontate ai familiari relativamente agli esami universitari. La scoperta del corso dello studente è stata fatta dalla sorella che abitava nella stessa casa. In un block notes il giovane aveva scritto “Sono inutile e inconcludente”. La scintilla potrebbe essere rappresentata dal mancato superamento di un esame di medicina. I soccorsi, che sono stati immediatamente allertati dopo la scoperta da parte della sorella, sono stati inutili.

Ultime notizie, morto un operaio di 71 anni in un incidente sul lavoro

A Senago, in provincia di Milano, un uomo di 71 anni è morto nella giornata di ieri dopo che ieri era precipitato da un tetto sul quale stava lavorando. La caduta è avvenuta da una altezza di 14 metri, e le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime. Nonostante la pensione, il 71enne lavorava con regolare assunzione presso una azienda che si occupa di manutenzioni. In questa occasione stava operando sul tetto di una azienda di produzione di macchinari industriali, la Cifa.

Ultime notizie, previsioni meteo per il weekend di Pasqua

Il fine settimana che comprende la Pasqua sarà caratterizzato dalla presenza di acquazzoni sparsi su tutto il territorio italiano, che potrebbero concludersi domenica notte, con presenza di sole nella giornata di lunedì. Anche per quanto riguarda le temperature, quelle del weekend sono più consone per un periodo natalizio che per quello pasquale, con possibili gelate notturne in pianura padana.

Ultime notizie, Berlusconi ricoverato ancora al San Raffaele: “Ce la farò”

L’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi resta ancora ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Da mercoledì il Cavaliere si trova nel reparto di terapia intensiva del noto nosocomio meneghino e ieri il leader di Forza Italia ha voluto mandare un messaggio: “E’ dura ma ce la farò anche questa volta”, le parole in una telefonata avuta con il direttore del quotidiano Il Giornale, Augusto Minzolini: “Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su”.

Antonio Tajani, ministro degli esteri e numero due di Forza Italia ha aggiunto: “Ho parlato poco fa con il professor Zangrillo, mi ha detto che Berlusconi ha riposato bene e che sta reagendo positivamente alle cure”. L’ex premier, stando a Tajani, “aveva una voce squillante. Ci ha incoraggiato tutti, ha parlato con Meloni e Salvini. Segue quello che accade. Ci dà indicazioni”. Anche ieri le visite dei figli e dei parenti per far sentire la vicinanza a Silvio Berlusconi.

Ultime notizie, Istat: natalità 2022 in Italia ai minimi storici

La natalità in Italia nel 2022 ha toccato un nuovo minimo storico. A rendere noti i dati, lanciando l’allarme è stato l’Istat, l’istituto di statistica italiano, che ha sottolineato che la media dell’anno scorso è stata di meno di 7 neonati ogni mille abitanti, per 12 decessi. In poche parole, l’anno scorso abbiamo perso 5 persone ogni mille cittadini italiani. Per la prima volta dall’Unità d’Italia, nel 2022 i nati nel nostro Paese sono stati al di sotto dei 400mila, precisamente 393mila.

Restano quindi lontani anni luce i tempi di inizio 2000, e precisamente del 2008, l’ultimo anno in cui si verificò un aumento delle nascite: da quell’anno si sono persi 184mila neonati, di cui circa 27mila dal 2019 ad oggi. Sempre stando a quanto specifica l’Istat, così come si legge su TgCom24.it, il calo delle nascite è dovuto solo in parte alla rinuncia volontaria delle coppie di avere figli. Fra le cause pesano il calo dimensionale ma anche il progressivo invecchiamento della popolazione femminile nelle età convenzionalmente considerate riproduttive (dai 15 ai 49 anni).

Ultime notizie, Lavrov: “Russia aperta a negoziato con Ucraina”

Il ministro degli esteri russo, Serghei Lavrov, ha parlato ieri durante una conferenza stampa ad Ankara con l’omologo turco Mevlut Cavusoglu: “La Russia è aperta a un negoziato per porre fine alla guerra con l’Ucraina se saranno presi in considerazione i suoi interessi. Il negoziato non può esserci fino a che i nostri interessi non saranno presi in considerazione”. Secondo il capo della diplomazia russa, però, “l’Occidente non vuole il negoziato”.

Quindi ha aggiunto: “Sui media è stato detto che incontrerò Antony Blinken, l’hanno chiesto anche a lui. Se ricevessimo una richiesta di questo tipo dall’America potremmo valutarla”. E ancora: “Purtroppo l’Occidente non ha un atteggiamento costruttivo, a partire da Washington: non vogliono vedere rivali nell’arena internazionale. Mostrano ostilità verso i Paesi che hanno una politica indipendente. Le parti occidentali chiedono a tutti di obbedire alle regole poste dagli Stati Uniti. Washington ha fatto molti annunci ma queste dichiarazioni non serviranno a porre fine alla guerra”.











