ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Berlusconi, sentenza pilotata? FI… (1 luglio)

Ultime notizie, Covid in risalita in Italia

142, 62 dei quali in Lombardia, nuovi casi e 23 decessi, fatti registrare nelle ultime 24 ore. È stata approvato dalla Camera il decreto che consente di effettuare screening di massa per scoprire il numero di tutti coloro che hanno contratto il virus pur non manifestandone i sintomi, mentre è prorogata fino almeno al 7 luglio la zona rossa a Mondragone. In lieve risalita rispetto a ieri, i dati riguardanti la diffusione del Covid in Italia nella giornata di oggi 30 giugno, con un numero di contagiati pari adei quali in, nuovi casi e, fatti registrare nelle ultime 24 ore. È stata approvato dalla Camera il decreto che consente di effettuaredi massa per scoprire il numero di tutti coloro che hanno contratto il virus pur non manifestandone i sintomi, mentre è prorogata fino almeno alla zona rossa a

Ultime notizie, frontiere chiuse per americani, brasiliani e russi

Sono ben 15 i Paesi a cui l’Unione Europea ha deciso di riaprire le frontiere dal domani primo luglio. La situazione verrà poi monitorata ed eventualmente aggiornata ogni due settimana. È presente nella lista anche la Cina, ma dalla lista restano fuori Stati Uniti, Brasile e Russia, ovvero i Paesi attualmente più colpiti dal terribile virus.

Ultime notizie, braccio di ferro sul Mes, il premier Conte prende tempo

È sempre più braccio di ferro fra il Movimento 5 Stelle, che compatto dice no alla proposta, e il PD che è invece disponibile ad accettare le risorse che permetterebbero all’Italia di rialzare la testa e investire nelle grande opere che migliorerebbero la qualità delle cure, dell’assistenza e di tutto il sistema sanitario italiano. Le divisioni sono sempre più evidenti e c’è chi ipotizza che il Governo possa cadere proprio sul nodo del Mes con numeri del Senato sempre più in bilico e risicati. Domani tocca a Conte riunire la maggioranza per mettere al centro dei discorsi i temi economici.

Ultime notizie: le Cirque du Soleil in bancarotta, sempre più ricca invece Kim Kardashian

Tra le vittime illustri del Coronavirus c’è anche il Cirque du Soleil che dopo 40 anni di florida attività in tutto il mondo è costretto a chiudere, facendo ricorso alla bancarotta a causa degli incassi azzerati. Un’operazione che ha lo scopo di ristrutturare il debito e tutelare il futuro. A fare da contraltare a questa situazione è invece il patrimonio di Kim Kardashian che continua ad aumentare e ha raggiunto la cifra record di 370 milioni di dollari, dopo aver ceduto il 20% della sua linea di prodotti di bellezza.

Ultime notizie: Aretha Franklin “torna” nel film Respect

È uscito il primo trailer, anche in italiano, di Respect, il film dedicato ad Aretha Franklin, interpretata dall’attrice Jennifer Hudson. Scene in cui si ripercorrono le tappe fondamentali del suo lungo percorso.

