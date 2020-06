Protezione Civile, bollettino coronavirus dati 30 giugno/ 8 regioni con zero casi

Anche questa sera, come da copione, verrà emesso il nuovo bollettino della Protezione civile con l’aggiornamento sui dati dell’epidemia di coronavirus in Italia. Quelli di ieri sono stati numeri decisamente positivi come non li si vedeva da tempo dalle parti del Belpaese. Sono stati infatti solamente 126 i nuovi infetti, per un totale da inizio pandemia pari a 240.326. Le vittime, invece, solo 6 (computo aggiornato dei morti dal 21 febbraio scorso, 34.744). Salgono anche i guariti, a ieri a quota 189.196, in crescita di 305, mentre attualmente in Italia i casi di positivi sono 16.496, con una differenza di 185 unità rispetto alla precedente rilevazione. Di questi sono 15.280 quelli in isolamento domiciliare con pochi sintomi o totalmente asintomatici, mentre ricoverati nelle varie strutture italiane vi sono 1.120 persone. Bene anche le terapie intensive, ancora sotto le 100 (precisamente 96), con la regione Lombardia che continua ad essere la più colpita anche se con numeri in netto calo.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS, L’OMS: “TEMIAMO IL PEGGIO”

Nonostante i numeri siano positivi, l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha invitato a non abbassare la guardia in quanto la pandemia è tutt’altro che finita. “Mi dispiace dirlo – le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’organo – ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. La nuova normalità sarà convivere con il virus”. La giornata di ieri è stata scandita anche dalle nuove dichiarazioni della ministra Azzolina, che ha confermato, parlando ai microfoni di Radio 24, che le lezioni ricominceranno per tutti il prossimo 14 settembre, con la speranza che i dati si confermino in ribasso: “Le scuole riapriranno per tutti dal 14 settembre. Non ci sono dubbi. Dal primo settembre riapriranno per quelli che hanno da recuperare o potenziare gli apprendimenti dell’anno scolastico appena concluso”. Nella giornata di ieri si sono registrati zero casi a Trento, nelle Marche, in Puglia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria e Molise.

PROTEZIONE CIVILE, BOLLETTINO CORONAVIRUS 29 GIUGNO





