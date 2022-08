Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden: “1,1 mld di $ per armare Taiwan” (30 agosto)

Ultime notizie di geopolitica. L’amministrazione USA intende chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Lo riferisce “Politico”. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, ha detto – in dichiarazioni diffuse dall’agenzia russa Tass – che gli Usa “devono smettere di vendere armi a Taiwan, poiché qualsiasi contatto militare con l’isola vìola il principio di una sola Cina”.

Ultime notizie in chiave politica. La crisi energetica coinvolge tutta l’Europa e i capi di governo hanno deciso di incontrarsi tardivamente il 9 settembre a Bruxelles. Il nostro governo è però già al lavoro per discutere di un decreto legge che potrebbe essere approvato a metà settembre per andare incontro a famiglie e imprese, senza aumentare il deficit. Le risorse sono limitate e nessuno vuol sentire parlare di scostamento di bilancio, perciò prima bisognerà trovare le coperture tra eventuali residui di fondi inutilizzati e tasse sugli extra-profitti delle società energetiche, che finora hanno versato soltanto un miliardo. Tutti i partiti chiedono l’intervento di Draghi e la Sinistra vede negli extra-profitti delle aziende energetiche la soluzione. Anche in questa situazione non mancano riferimenti più vicini a una battaglia elettorale che preoccupazione per le reali condizioni del Paese, con la destra che si mostra unita indicando e lasciando alla Sinistra le divisioni e i contrasti.

I sondaggi elettorali confermano un larghissimo vantaggio del Centrodestra, con una preferenza che raggiungerebbe quasi il 50%, ben 21 punti in più della coalizione di Centrosinistra. Al primo posto c’è Fratelli d’Italia con quasi il 25%, seguita dal Pd con il 22% e sul gradino più basso del podio la Lega, staccata, con quasi il 13%. In base a queste proiezioni sul totale dei seggi alla Camera, tra 254 e 264 andrebbero al Centrodestra e tra 83 e 93 al Centrosinistra. Secondo lo stesso sondaggio si riduce il numero degli indecisi e la platea che andrà a votare è superiore al 60%.

L’ultima accusa è che l’Ucraina abbia attaccato un deposito della centrale di Zaporizhzhia, anche se Kiev nega categoricamente l’accaduto, rilanciando come sia soltanto un ricatto nucleare nei confronti dell’Ucraina e dell’Europa intera. Le reali condizioni della centrale saranno valutate da un pool di esperti, tra cui un italiano, che sono partiti questa mattina, raggiungendo la centrale entro una settimana. Non si fermano intanto gli attacchi russi che hanno provocato due morti e 24 feriti.

Centinaia di persone hanno voluto dare l’ultimo saluto ad Alberto Balocco, presidente dell’omonima azienda dolciaria. Commoventi le parole della figlia, che hanno strappato lacrime a tutti i presenti. Un lungo applauso ha accompagnato il feretro all’uscita dalla chiesa di Fossano, in una città che oggi si è fermata con i negozi chiusi e una giornata di lutto.

L’Amerigo Vespucci, il più bel veliero del mondo, come non l’avete mai visto, inquadrato dal passaggio di un drone tra le sue vele e le sue cime. Fa perdere la testa questa nave scuola della Marina Militare italiana, altera e maestosa, bella e impossibile, una principessa del mare che ammalia e incanta chiunque.











