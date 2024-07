Nelle scorse ore il presidente americano Joe Biden, ha parlato alla nazione, la prima volta dopo che attraverso un post sul profilo POTUS di X.com ha annunciato l’intenzione di non correre più per la Casa Bianca. L’esponente dei democratici ha messo subito in chiaro le cose, precisando che continuerà a lavorare da presidente, smentendo quindi una eventuale notizia di dimissioni prima del prossimo novembre.

Il suo obiettivo sarà quello anche di unire il partito dopo le divisioni interne proprio per via della sua candidatura. Infine l’ennesimo endorsement alla sua vice presidente, Kamala Harris, che ha definito una donna tosta e capace. Infine una frecciata a Donald Trump: “E’ tempo di lasciare spazio ai più giovani”.

Ultime notizie, genitori Renzi condannati per fatture false

E’ arrivata nella giornata di ieri la condanna ai danni dei genitori di Matteo Renzi, l’ex presidente del consiglio, oggi a capo di Italia Viva, Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati condannati a 3 anni e due mesi per false fatturazioni, assolti invece dalle accuse di bancarotta fraudolenta.

Secondo i giudici i due avrebbero gestito di fatto le cooperative Delivery Service Italia, Europe Service in favore della loro società, Eventi 6 srl, per poi farle fallire. Il pubblico ministero a dicembre 2023, aveva chiesto una condanna a cinque anni per i genitori di Renzi oltre a 10 mesi per la sorella del premier, Matilde, oltre ad una da 4 anni e 8 mesi per altri sette imputati. Ricordiamo che a luglio di un anno fa i genitori di Renzi erano già stati assolti per un’accusa identica di false fatture in un altro processo.

Ultime notizie, autobomba esplosa a Mosca

Un’autobomba è esplosa nella giornata di ieri in quel di Mosca, causando il ferimento gravissimo di un uomo e quello più leggero della sua moglie.

Inizialmente è stata diffusa la notizia che ad essere rimasto ferito sarebbe stato il 49enne alto ufficiale dell’esercito russo Andrei Torgashov, che appena salito in auto, una Toyota Land Cruiser, avrebbe fatto scattare il meccanismo di esplosione, finendo poi per riportare delle ferite gravissime alle gambe, al punto che non potrà più usarle. Sarebbe rimaste invece solo di striscio la moglie, seduta al lato passeggeri. In seguito la notizia è stata smentita dal diretto interessato. Nessun gruppo ha fino ad oggi rivendicato l’attentato, ma le autorità stanno battendo la pista interna e quella ucraina.

Ultime notizie, vasto incendio all’alba sul Gargano

Un rogo di grandi dimensioni che sta facendo bruciare il bosco di Vieste, si è sviluppato sul Gargano. Un incendio che sta portando all’evacuazione di circa un migliaio di turisti da Baia dei Campi, Per cercare di contenere il più possibile l’incendio sono attualmente impiegati anche due aerei Canadair oltre a personale di terra dei vigili del fuoco e della protezione civile. Parlando dell’incendio, il sindaco ha dichiarato che si tratta del quinto tentativo in una settimana effettuato da piromani che stavolta sono riusciti nel loro intento. I

l territorio del Gargano è da sempre una terra colpita dagli incendi e si ricorda quello che 17 anni fa portò a 3 vittime ed oltre 100 persone ferite, con centinaia di ettari di macchia mediterranea distrutti. Anche nello scorso anno ci furono decine di tentativi di appiccare incendi e vennero evacuate circa 2mila persone da complessi sulla costa.

Ultime notizie, a Scampia morta una terza persona rimasta gravemente ferita nel crollo

Una donna di 53 anni, Patrizia Della Ragione, è la terza vittima del crollo che aveva già visto la morte di suo figlio, Roberto Abbruzzo, e della sorella.

La donna era stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e ricoverata in rianimazione a causa della caduta, con fratture del bacino e della milza, ed è morta stamani alle 13.00, mentre due dei suoi figli sono ancora ricoverati, entrambi in gravissime condizioni, presso l’ospedale del Mare. Patrizia della Ragione era nonna di 4 bambine ricoverate all’ospedale pediatrico. Tra i 7 minori ricoverati, due si trovano in rianimazione, ma le loro condizioni, seppure gravi, sono stabili.

Ultime notizie, Jannik Sinner non giocherà le Olimpiadi di Parigi

A due giorni dall’inizio arriva una dolorosa rinuncia per il tennis italiano. Jannik Sinner, attuale numero 1 del mondo, ha infatti annunciato oggi che non prenderà parte ai giochi olimpici a causa di una tonsillite che lo ha debilitato. L’annuncio è stato dato dallo stesso tennista italiano che si è detto molto deluso e triste per questa rinuncia ad uno degli obiettivi primari della stagione. Sinner ha anche dichiarato che spera di potersi presentare in futuro alla prossima edizione dei giochi.

Ultime notizie, aereo è finito fuori pista durante il decollo in Nepal

Un velivolo in fase di decollo dall’aeroporto nepalese di Kathmandu è uscito di pista e si è schiantato provocando la morte di 18 persone. L’unico superstite dell’incidente è stato il pilota, che è rimasto ferito agli occhi. Il volo era diretto a Pokhara, una città turistica e al momento dello schianto la visibilità era bassa, ma le cause dell’incidente restano da chiarire. Tutte le salme sono state estratte dai resti del velivolo.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Il caldo africano che sta interessando il nostro Paese sembra poter portare un’altra lunga ondata di caldo nel weekend, provocando anche la siccità in varie zone dell’Italia. Mentre l’anticiclone sta ancora insistendo sull’Italia, la situazione meteorologica sull’Europa indica che il vecchio continente è letteralmente diviso in due. Per quanto riguarda le temperature i picchi massimi si dovrebbero raggiungere ad inizio settimana prossima con Roma che farà registrare 40°C. Per quanto riguarda la siccità le regioni maggiormente interessate saranno la Calabria e la Sicilia.