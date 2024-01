Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Biden: “Pronti altri attacchi agli Houthi, è un messaggio all’Iran”

Gli USA sono pronti ad altri attacchi contro le postazioni Houthi in Yemen dopo quelli portati avanti nelle scorse ore assieme alla Gran Bretagna. Lo ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Gli attacchi sono giunti dopo che gli stessi miliziani, sostenuti dall’Iran, hanno continuato i loro raid nel mar Rosso nonostante il monito dell’Occidente.

Stando a quanto riferisce il New York Times, come si legge su TgCom24.it, non è da escludere che agli attacchi ai ribelli possano partecipare a breve altre nazioni fra cui Australia, Canada, Paesi Bassi e Bahrein, fornendo logistica, intelligence e supporto. “Ho mandato un messaggio all’Iran, mi assicurerò di rispondere agli Houthi se continueranno”, ha spiegato Biden nelle scorse. Pronta la replica di Teheran che ha parlato di “Azione arbitraria, violato il diritto internazionale”. Contraria anche Mosca, che presso la riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, ha puntato il dito contro il mondo occidentale: “Usa e Gb hanno violato la Carta delle Nazioni Unite”. La Cina si dice infine preoccupata. Houthi: “Continueremo ad attaccare le navi legate a Israele”.

Ultime notizie, Papa Francesco ha la bronchite

Papa Francesco ha nuovamente dei problemi di salute. Come specificato dallo stesso Santo Padre: “Io vorrei leggere tutto il discorso ma ho un problema, un po’ di bronchite”. Come si legge su TgCom24.it Sua Santità ha parlato in occasione della terza udienza di venerdì mattina durante un incontro con un gruppo di comunicatori francesi.

Il portale parla di voce “affannata”, ma in ogni caso il Santo Padre non si è sottratto ai suoi doveri pronunciando i discorsi previsti nelle due precedenti udienze. Non è ben chiaro se salteranno eventuali incontri in programma nelle prossime ore o se prima bisognerà attendere ulteriori accertamenti sulle sue condizioni di salute. Negli ultimi mesi Papa Francesco ha avuto spesso e volentieri dei problemi salutari soprattutto alle vie respiratorie.

Ultime notizie, auto su marciapiede a Trento: bimbo di 8 anni è grave

Un incidente stradale piuttosto grave si è verificato nella mattinata di ieri in via Einaudi, in quel di Trento: un’auto è piombata sul marciapiede travolgendo un bimbo di 8 anni. Questi è stato soccorso in gravi condizioni e si trova al momento in terapia intensiva in ospedale.

Il piccolo era con la mamma e con un’altra madre che aveva con se un neonato di soli 4 mesi, tutti investiti mentre stavano camminando. Ancora da ricostruire quanto accaduto ma secondo la ricostruzione pare che alla guida dell’auto vi fosse una donna che ha perso il controllo dopo una svolta, piombando appunto sul marciapiede per poi terminare la propria corsa impazzita contro una recinzione. Nel giro di pochi minuti si sono recati sul luogo gli uomini del 118 che hanno subito preso in carico i feriti.

Ultime notizie, tasse: i più ricchi pagano di meno

Fa discutere lo studio realizzato congiuntamente dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e dall’Università di Milano Bicocca, sul pagamento delle tasse in Italia. Secondo quanto emerso i più ricchi pagherebbero in proporzione meno tasse rispetto al resto della popolazione. In particolare il riferimento è all’un percento degli italiani, quello che detiene la maggior parte della ricchezza nel Belpaese, che pagherebbe meno tasse del restante 99 per cento dei contribuenti.

Secondo lo studio “il sistema fiscale italiano appare blandamente progressivo e diventa addirittura regressivo per il 5% degli italiani più abbienti, che pagano un’aliquota effettiva inferiore al 95% dei contribuenti”.

