ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Biden valuta obbligo vaccinale per la PA (28 luglio)

Il numero dei nuovi casi di contagio è di 4.522, a fronte di un numero di tamponi quasi triplicato, 241.890, e questo contribuisce a far calare il tasso di positività all’ 1,9%. 27 invece i decessi totali registrati e aumenti anche per i ricoveri. Nelle terapie intensive ci sono sette casi in più per un totale di 189, mentre i ricoveri ordinari sono saliti a 1.611. Sono state registrate anche 2.418 guarigioni. Il dato a livello regionale vede il Veneto con 804 casi, la Lombardia con 641, il Lazio con 543 e la Sicilia con 436, le regioni con i maggiori numeri.

Covid, gli Usa: anche vaccinati trasmettono virus/ Raccomandate mascherine al chiuso

Ultime notizie, Biden: valutiamo obbligo vaccinale per dipendenti pubblici

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che la sua amministrazione sta valutando se richiedere ai dipendenti pubblici federali degli Stati Uniti di essere vaccinati contro il COVID-19. “Questo è in esame”, ha spiegato Biden ai giornalisti, chiedendo se il governo stia soppesando tali richieste. “Allo stesso tempo, ottenere più vaccinazioni e indossare maschere nelle aree più colpite dalla variante Delta ci consentirà di evitare il tipo di blocchi, sospensioni, chiusure scolastiche e interruzioni che affronteremo nel 2020”, ha affermato sottolineando di non voler allentare le nome di distanziamento e prevenzione del Covid.

Katia Aveiro, sorella Cristiano Ronaldo in ospedale/ Ricovero per Covid da 10 giorni

Ultime notizie, alle Olimpiadi di Tokyo è la giornata delle donne

A Tokyo aumenta il bottino di medaglie per la rappresentativa azzurra ed è stata la giornata delle donne. A fine serata le medaglie sono state 3 per un totale di 12 dall’inizio della manifestazione. Una è arrivata dal judo, con Maria Centracchio che nella categoria fino a 63 chilogrammi si è aggiudicata il bronzo, come Odette Giuffrida. Al terzo gradino del podio è arrivata anche la squadra femminile della spada, con la scherma che si conferma sempre un serbatoio importante per i colori azzurri. L’Italia si aggiudica anche un argento forse insperato, con Giorgia Bordignon nel sollevamento pesi, con il record della prima medaglia al femminile in questa disciplina sportiva. Nel nuoto Federica pellegrini si riprende dopo la mezza delusione di lunedì e conquista la finale dei 200 stile libero e si qualifica per la finale anche Paltrinieri negli 800 stile libero. Per la Pellegrini si tratta della quainta finale consecutiva nella sua gara favorita, una impresa mai riuscita ad una donna. Seconda vittoria in altrettante gare della squadra femminile di pallavolo e pareggio della formazione di pallanuoto maschile che ha raggiunto la Grecia sul 6 – 6 con una rimonta dopo il 6 – 2 dei greci.

GIUSEPPE DE DONNO SI E' SUICIDATO/ Salvini "Ha lottato per salvare centinaia di vite"

Ultime notizie, morta di Covid a Palermo una bambina di 11 anni

Una bambina di soli 11 anni, che soffriva di una malattia metabolica rara, è morta in un ospedale palermitano dove era ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata contagiata dal covid dalla sorella dopo il ritorno da una gita in Spagna. Il contagio si è esteso a tutta la famiglia, nessun componente della quale era vaccinato. Nello Musumeci, presidente della regione Sicilia, aveva già in precedenza dichiarato che i componenti della famiglia “Sono no-vax”, ed ha di nuovo sottolineato l’importanza delle vaccinazioni, in special modo per le persone fragili.

Ultime notizie, esplosione in Germania in un impianto chimico

Una esplosione avvenuta all’interno di un impianto chimico di Leverkusen, in Germania, ha causato la morte di un uomo, mentre altri 4 sono tuttora dispersi. L’impianto, nel quale si inceneriscono i rifiuti, era stato classificato come “altamente pericoloso” dalla protezione civile tedesca e fa parte di un parco industriale con la presenza di altre aziende, tra le quali uno stabilimento della nota azienda farmaceutica Bayer. Fino a questo momento le cause dell’esplosione rimangono ignote, e l’incidente ha causato in totale 21 feriti. Per ragioni di sicurezza è stato diramato un avviso a tutti gli abitanti della zona per tenere chiuse porte e finestre delle case a causa della nube di fumo e gas che sta circolando nella zona.



