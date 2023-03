Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Cdm: dai cibi sintetici al codice appalti, le misure

Via libera nel Consiglio dei ministri che si è tenuto nelle scorse ore ad una serie di misure molto importanti per gli italiani. Fra le approvazioni, come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, il bonus riscaldamento e la riduzione dell’Iva al 5 per cento per il gas.

Approvato anche il disegno di legge che vieta i cibi sintetici, una vera e propria risposta all’Unione Europea che invece sembrerebbe andare verso la direzione opposta. Novità anche per quanto riguarda il codice appalti, ed è rispuntato uno scudo per alcuni reati fiscali. In totale sono stati inoltre stanziati 1,1 miliardi di euro per il payback nella sanità. Lollobrigida ha commentato, in merito allo stop ai cibi sintetici: “C’era il rischio di ingiustizia sociale”. Mentre il ministro Schillaci ha aggiunto: “Stop per precauzione”.

Elena Di Cioccio: “Sono sieropositiva da 21 anni”/ “Nascosto per vergogna e paura"

Ultime notizie, guerra in Ucraina: Russia testa missili nel mar del Giappone

Una vera e propria provocazione quella della marina militare della Russia che nella giornata di ieri ha testato dei missili antinave nel mar del Giappone, vicinissima quindi al “nemico”. A renderlo noto è stato il Ministero della Difesa di Mosca, così come si legge sul sito dell’agenzia di stampa Ansa, citando i media internazionali. Stando a quanto fatto sapere dal Ministero, due unità navali hanno lanciato un attacco missilistico simulato colpendo una finta nave da guerra nemica posizionata a circa 100 chilometri di distanza: l’obiettivo è stato colpito con successo da due missili Moskit.

Amici 2023, rivolta per Alessio Cavaliere/ Bocciato all'audizione: eliminato?

Si tratta di un siluro da crociera utilizzato contro le navi e dotato di una velocità supersonica mentre la testata è sia convenzionale che nucleare. Nel frattempo non si placano gli scontri in Ucraina, e Kiev ha svelato di aver respinto nuovi attacchi da parte di numerosi droni russi: i vigili del fuoco, a seguito delle azioni militari, sono intervenuti nei distretti di Sviatoshynskyi e Obolonskyi, a Kiev.

Ultime notizie Ue, accordo per colonnine di ricarica auto elettriche

Nella giornata di ieri è giunta l’ufficialità circa l’accordo all’interno degli stati membri dell’Unione Europea per la costruzione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche. L’intesa, come riferito da TgCom24.it, prevede la realizzazione sulle principali reti stradali dei Paesi dell’Ue di stazioni elettriche e a idrogeno sia per le vetture quanto per i mezzi pesanti. Queste dovranno essere installate a non più di 60 chilometri l’una dall’altra entro il 2026, sulle principali assi stradali indicate.

Martina Zaghi, duetto con Nek a "Dalla Strada al Palco"/ "Ti sostituisco a Renga!"

Per i mezzi pesanti e i bus basteranno invece 120 chilometri e la costruzione dovrà avvenire entro il 2028. Per quanto riguarda gli impianti di idrogeno l’istallazione dovrà avvenire ogni 200 chilometri ed entro la data del 2031. “Le nuove regole – ha fatto sapere il relatore del Pe, il tedesco Ismail Ertug – contribuiranno alla realizzazione delle nuove infrastrutture per i carburanti alternativi senza ulteriori ritardi e garantiranno che l’utilizzo e il rifornimento delle autovetture di nuova generazione sia altrettanto semplice e conveniente come per i mezzi a benzina”.

Ultime notizie, incendio devastante nel varesotto

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nelle scorse ore in Lombardia, precisamente in provincia di Varese, in località di Montenegrino Valtravaglia. In totale sono stati bruciati ben 12 ettari di boschi, come svelato dai colleghi di TgCom24.it e le fiamme sono state alimentate dal forte vento che ha interessato gran parte della regione due giorni fa.

Ingente il dispiegamento di vigili del fuoco che si sono recati sul posto per domare le fiamme anche perchè l’incendio ha lambito alcune case, e si è temuto il peggio. In totale le fiamme hanno raggiunto un estensione di due chilometri, e sono scesi in campo anche due canadair, gli aerei che sorvolano le zone degli incendi, gettando poi ettolitri di acqua sull’area interessata. Impegnati i vigili del fuoco di Luino, Varese, Ispra, Laveno Mombello, Somma Lombardo, Busto e Gallarate con quattro autopompe, cinque fuoristrada antincendio e due autobotti.

Ultime notizie, eletti i capigruppo del PD alla Camera ed al Senato

Dopo l’elezione di Elly Schlein a segretaria del Partito democratico, cambiano anche i capigruppo del Partito Democratico sia alla Camera dei deputati che al Senato. I due nomi proposti dalla Schlein, Chiara Braga e Francesco Boccia, sono stati elette alle rispettive cariche per acclamazione. Dopo l’accordo trovato per i due capigruppo, ora si dovrà trovare anche quella sui membri della nuova segreteria.

Il primo ad essere stato eletto è stato Boccia al Senato e successivamente Braga alla Camera. Nel corso delle due assemblee la nuova segretaria ha parlato illustrando quali sono le proposte che intende portare avanti ed ha ribadito la piena collaborazione esistente con Stefano Bonaccini, sconfitto nelle primarie ed ora Presidente del partito, con il quale si sta sentendo molto frequentemente per mettere insieme la nuova segreteria.

Ultime notizie, no della Cassazione francese all’estradizione dei terroristi italiani

La richiesta di estradizione che l’Italia aveva rivolto alla Francia per 10 terroristi italiani è stata respinta. Con la pronuncia del tribunale di ultimo grado della Francia si chiude così una lunga stagione che era iniziata già quaranta anni fa. Tra i dieci terroristi per i quali era stata chiesta l’estradizione, oltre alle due brigatiste Roberta Cappelli e Marina Petrella, anche Giorgio Pietrostefani che faceva parte del gruppo di Lotta Continua.

Ultime notizie, tragedia ad Aquino nel Frusinate

Un giovane di origine cinese di 27 anni è morto soffocato oggi ad Aquino nel Frusinate dopo aver mangiato un trancio di pizza. La tragedia si è consumata davanti agli occhi dei genitori del ragazzo, nonostante l’arrivo dei soccorritori che non hanno potuto aiutarlo ad evitare la norte, Sul fatto stanno svolgendo le indagini i carabinieri.

Ultime notizie, Jannik Sinner nei quarti al torneo di Miami

Con il successo in due set contro Rublev, l’italiano Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale di uno dei più importanti Master 1000 della stagione, quello di Miami.

Il successo del tennista altoatesino è stato netto, 2 set a 0, con il punteggio di 6 – 2, 6 – 4, con il suo avversario che non è mai riuscito a strappargli il servizio. La partita si è conclusa in poco più di un’ora. Con l’ingresso tra i primi otto del torneo che si svolge in Florida, Sinner dovrebbe tornare anche a far parte dei primi 10 tennisti della classifica mondiale.

Ultime notizie, continuano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni

Le proteste di piazza portate avanti dalla popolazione francese contro la riforma delle pensioni non si fermano e sono arrivate al decimo giorno consecutivo. Oggi è stata chiuso anche il monumento più iconico di Parigi e forse di tutta la Francia, la Torre Eiffel. In tutto il paese, anche se il numero dei partecipanti è in leggero calo, si sono avuti più di 200 cortei di protesta e sono stati anche occupati i binari nella stazione ferroviaria parigina, Gare de Lyon. Ieri c’era stata anche la chiusura del Museo del Louvre e le manifestazioni avevano già portato nei giorni scorsi all’annullamento della visita di re Carlo III d’Inghilterra.











